L’arrestation d’un rappeur réveille la rage chez les jeunes espagnols en proie à une pandémie

BARCELONE – Il avait toutes les marques d’une confrontation à la liberté d’expression: Pablo Hasél, un rappeur espagnol controversé, s’était barricadé sur un campus universitaire pour éviter une peine de neuf mois de prison pour avoir glorifié le terrorisme et dénigré la monarchie. Pendant que les étudiants l’entouraient, des policiers en tenue anti-émeute sont entrés; M. Hasél a levé le poing en signe de défi lorsqu’il a été emmené. Mais Oriol Pi, âgé de 21 ans à Barcelone, a vu quelque chose de plus en regardant les événements se dérouler la semaine dernière sur Twitter. Il a pensé au travail qu’il avait en tant que gestionnaire d’événements avant la pandémie et à la façon dont il avait été licencié après les verrouillages. Il pensa au couvre-feu et aux mandats de masque qui, selon lui, n’étaient pas nécessaires pour les jeunes. Il pensa à la façon dont la génération de ses parents n’avait rien fait de tel. Et il pensait qu’il était temps pour la jeunesse espagnole de descendre dans la rue. «Ma mère pense que c’est à propos de Pablo Hasél, mais ce n’est pas que ça», a déclaré M. Pi, qui s’est joint aux manifestations qui ont éclaté à Barcelone la semaine dernière. «Tout a explosé. C’est toute une collection de tant de choses que vous devez comprendre.

Pendant neuf nuits, les rues de cette ville balnéaire, longtemps calmes à cause des couvre-feux pandémiques, ont éclaté lors de manifestations parfois violentes qui se sont propagées à Madrid et à d’autres plaques tournantes espagnoles. Ce qui a commencé comme une protestation contre les poursuites contre M. Hasél est devenu un tollé collectif d’une génération qui voit non seulement un avenir perdu pour elle-même, mais aussi un présent qui a été volé, des années et des expériences qu’il ne reviendra jamais, même lorsque la pandémie est parti.

La frustration des jeunes résultant de la pandémie ne se limite pas à la seule Espagne. Partout en Europe, la vie universitaire a été profondément réduite ou bouleversée par les limites des classes virtuelles. L’isolement social est aussi endémique que la contagion elle-même. L’anxiété et la dépression ont atteint des taux alarmants chez les jeunes presque partout, selon des experts en santé mentale et des études. La police et surtout de jeunes manifestants se sont également affrontés dans d’autres parties de l’Europe, notamment le mois dernier à Amsterdam. «Ce n’est plus la même chose pour une personne de 60 ans – ou de 50 ans avec une expérience de vie et tout est complètement organisé – comme pour une personne qui a maintenant 18 ans et qui a le sentiment qu’à chaque heure, elle perd à cause de cette pandémie. , c’est comme perdre toute leur vie », a déclaré Enric Juliana, chroniqueur d’opinion à La Vanguardia, le principal journal de Barcelone. Barcelone était autrefois une ville de festivals de musique sur la plage et de bars ouverts toute la nuit, laissant peu d’endroits meilleurs en Europe pour être jeune. Mais la crise, qui a dévasté le tourisme et réduit l’économie nationale de 11% l’année dernière, a été une catastrophe pour les jeunes adultes espagnols.