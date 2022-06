L’arrestation d’un journaliste indien musulman suscite l’indignation générale

NEW DELHI (AP) – La police de New Delhi, la capitale indienne, a arrêté un journaliste musulman lundi soir pour avoir prétendument blessé les sentiments religieux dans ce que beaucoup ont critiqué comme le dernier exemple de réduction de la liberté de la presse sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Mohammed Zubair, l’un des cofondateurs du site Web de vérification des faits Alt News, a été arrêté pour un tweet qui, selon la police, insultait délibérément “le dieu d’une religion particulière”. L’officier supérieur de police KPS Malhotra a déclaré que l’affaire avait été enregistrée à la suite d’une plainte d’un utilisateur de Twitter et que Zubair avait été placé en garde à vue pendant une journée.

Les journalistes de toute l’Inde ont été de plus en plus ciblés pour leur travail ces dernières années. Certains ont été arrêtés sous de lourdes accusations criminelles pour des publications sur les réseaux sociaux, où ils sont régulièrement confrontés à des menaces et à la pêche à la traîne. Les comptes Twitter de certains journalistes et sites d’information ont également été suspendus sur ordre du gouvernement.

L’incident a immédiatement déclenché une vague d’indignation, avec des militants, des journalistes et des politiciens de l’opposition qui se sont tournés vers les médias sociaux pour le dénoncer comme un harcèlement de la presse tout en appelant à la libération immédiate de Zubair.

“Dans une démocratie, où chaque individu possède le droit d’exercer la liberté de parole et d’expression, il est injustifiable que des lois aussi strictes soient utilisées comme outils contre les journalistes”, a déclaré DIGIPUB, un réseau d’organisations indiennes de presse numérique, dans un communiqué. .

“Arrêter une seule voix de la vérité ne fera qu’en susciter mille autres”, a écrit sur Twitter le chef de l’opposition du Congrès, Rahul Gandhi.

Pratik Sinha, l’autre co-fondateur d’Alt News, a déclaré que Zubair avait été arrêté sans préavis de la police, ce qui est obligatoire en vertu de la loi pour les sections en vertu desquelles il a été détenu.

Fondée en 2017 en tant qu’organisation à but non lucratif, Alt News est le site Web d’informations de vérification des faits le plus important d’Inde et a acquis une réputation pour ses reportages sur les discours de haine et la démystification de la désinformation, en particulier par les nationalistes hindous. Ses fondateurs sont souvent confrontés à la pêche à la traîne en ligne et aux menaces de groupes de droite, dont certains sont liés au parti Bharatiya Janata de Modi.

Plusieurs affaires similaires ont été déposées contre Zubair dans le passé. Plus tôt ce mois-ci, la police l’a inculpé pour avoir qualifié certains moines hindous de “fumeurs de haine”, a rapporté le site d’information The Wire. Les moines hindous avaient fait des déclarations incendiaires contre les musulmans et au moins l’un d’entre eux avait appelé au “génocide” de la communauté minoritaire. Les moines ont été arrêtés puis libérés sous caution.

Zubair a également été parmi les premiers journalistes à souligner les commentaires controversés du porte-parole du BJP, désormais suspendu, sur le prophète Mahomet, qui ont créé une querelle diplomatique pour l’administration Modi. Le gouvernement indien s’est distancié des commentaires du porte-parole après avoir provoqué une réaction massive de la part de nombreux pays musulmans.

Le classement de l’Inde a chuté de huit places à 150 parmi 180 pays dans l’indice de la liberté de la presse de cette année publié par le groupe de surveillance Reporters sans frontières.

“Les journalistes indiens trop critiques à l’égard du gouvernement sont soumis à des campagnes de harcèlement et d’attaques tous azimuts”, a-t-il noté dans son édition 2022, ajoutant que les journalistes étaient régulièrement exposés à la violence policière et aux représailles croissantes des responsables.

L’arrestation de Zubair intervient deux jours après l’arrestation de l’avocate et militante des droits humains Teesta Setalvad par la branche antiterroriste de la police de l’État du Gujarat.

Setalvad a été arrêté samedi pour avoir prétendument « commis un faux et fabriqué des preuves » dans une affaire concernant les émeutes anti-musulmanes de 2002 dans l’État du Gujarat. Modi, qui était alors ministre en chef du Gujarat, a nié les accusations portées contre lui et a été innocenté de complicité après que les enquêteurs du gouvernement et les tribunaux ont jugé qu’il n’y avait aucune preuve contre Modi.

Setalvad a longtemps milité pour obtenir justice pour les victimes des émeutes au cours desquelles près de 1 000 personnes, pour la plupart des musulmans, ont été tuées. Son arrestation a été condamnée par des groupes de défense des droits mondiaux comme Human Rights Watch et Amnesty International.

___

L’écrivain de l’Associated Press Krutika Pathi a contribué à ce rapport.

Cheikh Saaliq, The Associated Press