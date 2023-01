L’arrestation d’un fugitif comme un “séisme”, mais la mafia est très résistante

Commentez cette histoire Commenter

ROME – Le long passé de Matteo Messina Denaro en tant que tueur – des gangsters renégats ont déclaré qu’il se vanterait d’avoir suffisamment de meurtres pour remplir un cimetière – a grandement renforcé ses références parmi ses pairs en tant que chef majeur de la mafia sicilienne. Après avoir échappé à la capture pendant 30 ans alors qu’il dirigeait encore une grande partie des affaires de la mafia, il a été arrêté lundi dans une clinique de Palerme, où le gangster condamné recevait une chimiothérapie. Mais alors qu’il a été emmené tôt mardi dans une prison à sécurité maximale sur le continent italien, sa capture ne devrait pas entraîner la disparition de la Cosa Nostra, grâce aux racines et aux règles plus que centenaires du syndicat.

“Ce qui va se passer en détail, nous ne pouvons pas le savoir”, a déclaré le procureur général de Palerme, Lia Sava, sur la radio publique Rai à propos de l’avenir de la mafia.

“Mais un chose qui est sûre. La Cosa Nostra est composée de règles. Il s’est appuyé sur ces règles pendant 150 ans, donc il mettra certainement en œuvre ces règles pour réparer les dégâts, et ainsi créer la nouvelle structure de direction nécessaire après l’arrestation”, a déclaré Sava.

Alors que Messina Denaro exerçait une grande influence dans la mafia, pendant des décennies, Cosa Nostra a manqué d’un capodastre suprême, selon les enquêteurs.

La figure quasi mythique du « patron des patrons » s’achève en 1993, avec l’arrestation dans un repaire de Palerme de Salvatore « Toto » Riina, qui avait été le principal fugitif d’Italie pendant 23 ans.

Selon les témoignages du procès qui ont conduit à sa condamnation pour de nombreux meurtres, y compris les attentats à la bombe de 1992 qui ont tué les deux principaux magistrats anti-mafia d’Italie, Riina était responsable de la “commission” de Cosa Nostra qui dirigeait des entreprises illicites et a conçu une stratégie de représailles meurtrières contre le état pour sa répression contre la foule.

“Après Riina, il n’y a jamais eu de patron absolu”, a déclaré le procureur en chef de Rome Francesco Lo Voi, qui a pris ses fonctions l’année dernière après avoir été procureur en chef de Palerme, aidant à coordonner la chasse à Messine Denaro.

Même si la figure du “capo di capi” existait toujours, Messina Denaro ne se serait pas qualifiée car il venait de Castelvetrano à l’extrémité ouest de la Sicile, et non de Palerme ou de sa campagne environnante, a noté Lo Voi, citant les règles de Cosa Nostra.

Pourtant, Messina Denaro, le fils d’un patron du crime, “était l’un des patrons les plus importants et (il) avait des liens avec d’autres organisations criminelles en Italie et à l’étranger”, a déclaré Lo Voi à l’Associated Press.

“C’est pourquoi son arrestation représente sûrement un tremblement de terre en ce moment pour Cosa Nostra”, a déclaré Lo Voi.

Le prestige de Messina Denaro a également été renforcé par son bilan féroce en tant que chef de clan meurtrier, dominant une large bande de l’ouest de la Sicile, a déclaré Lo Voi.

Un avion militaire a transporté Messina Denaro mardi vers une prison à sécurité maximale à L’Aquila, dans les montagnes centrales des Apennins, où des règles strictes pour les principaux patrons du crime organisé qui ne coopéreront pas avec les autorités incluent des privilèges de visiteur fortement limités.

Le procureur national anti-mafia italien, Giovanni Melillo, a déclaré que mettre enfin Messine Denaro derrière les barreaux ne changerait pas la stratégie suivie par Cosa Nostra depuis plus d’une décennie.

Cette stratégie n’est “plus une stratégie de violence” contre l’État, a déclaré Melillo à la télévision d’État lundi soir, faisant référence aux attentats à la bombe de 1992 qui ont tué les procureurs de Palerme Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, et aux attentats à la bombe de 1993 contre les églises de Rome, les Galeries des Offices à Florence et une galerie d’art à Milan, dans le cadre de la tentative de la mafia d’essayer d’amener l’État à abandonner sa répression contre Cosa Nostra.

Au lieu de cela, Cosa Nostra fait profil bas, choisissant de “co-pénétrer le tissu social et économique” de l’Italie, a déclaré Melillo.

Une petite armée de transfuges a aidé les autorités italiennes à mettre des dizaines de membres de la Cosa Nostra derrière les barreaux au cours des dernières décennies et, par conséquent, a donné un coup de pouce au syndicat du crime ‘ndrangheta dans le sud de l’Italie, lui permettant d’éclipser la foule sicilienne en influence pour devenir l’un des plus grands courtiers de cocaïne au monde.

Dans les années 1980, une opération d’infiltration du FBI travaillant avec des enquêteurs italiens, dont Falcone, a démantelé une opération de distribution d’héroïne et de cocaïne de plusieurs millions impliquant des personnalités de la mafia sicilienne et la famille criminelle Gambino à New York.

Mais Cosa Nostra ces derniers temps “a considérablement recommencé le trafic de drogue”, y compris la cocaïne, les drogues illicites synthétiques et l’héroïne, a déclaré Lo Voi. Avec suffisamment de trafic de drogue pour tout le monde, il n’y a pas de véritable rivalité entre Cosa Nostra et la ‘ndrangheta, a-t-il ajouté.

Avec le trafic de drogue, “les revenus sont énormes et l’activité est moins dangereuse que l’extorsion”, a déclaré Lo Voi.

Faire pression sur les entreprises locales pour qu’elles versent aux clans criminels une somme mensuelle de protection, connue sous le nom de “pizzo”, est depuis longtemps l’un des piliers de l’activité de Cosa Nostra.

Mais il y a une quinzaine d’années, des groupes populaires de jeunes de Palerme se sont rebellés contre l’abandon de longue date de leurs aînés à cette pratique. Formant une organisation appelée “Addiopizzo” ou “Farewell Pizzo”, ils ont encouragé les entreprises à signaler les extorqueurs aux autorités au lieu de les payer.

Le contrôle du territoire local est crucial pour l’existence de la mafia.

Lo Voi a déclaré que pendant la pandémie de COVID-19, les gangsters du quartier ont fourni des produits d’épicerie aux résidents lorsque les soutiens de famille ont perdu leur emploi.

Cette relation complexe – une combinaison d’avantages, de peur et même de complicité – est soupçonnée d’avoir aidé Messina Denaro à échapper à la loi pendant 30 ans, la plupart du temps en Sicile.

Depuis sa capture, la police a fouillé sa cachette la plus récente – une maison située dans une impasse à Campobello di Mazara, près de Trapani. Le propriétaire est Andrea Bonafede, le nom que le fugitif a utilisé sur une carte d’identité pour recevoir son traitement contre le cancer.

Le vrai Bonafede fait l’objet d’une enquête, y compris au moins l’un des médecins qui avaient été impliqués dans le traitement du fugitif à la clinique à partir de fin 2020, selon des informations italiennes.

D’autres patients atteints de cancer ont déclaré au quotidien La Repubblica que l’homme qui portait des foulards de créateurs et des chemises peintes à la main discutait librement avec eux tout en recevant une chimiothérapie et leur donnait parfois des bouteilles d’huile d’olive.

Il y a six ans, les autorités italiennes ont confisqué pour 13 millions d’euros d’oliveraies et d’installations d’embouteillage liées à Messine Denaro dans la campagne près de Trapani.

Des cris de « Bravi ! » s’est levé dans la rue devant la clinique lorsque deux officiers carabiniers l’ont fait sortir de la clinique.

Mais d’autres se sont demandé pourquoi il avait fallu des décennies pour le capturer.

“Je m’attendais depuis longtemps à ce que cela se produise, mais il est absurde que cela ait pris 30 ans”, a déclaré à AP Salvatore Borsellino, frère du procureur assassiné, dans une interview vidéo depuis Palerme.