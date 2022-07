L’arrestation d’un éminent journaliste guatémaltèque est condamnée

GUATEMALA CITY (AP) – Un éminent rédacteur en chef d’un journal guatémaltèque qui a supervisé des enquêtes sur la corruption a été arrêté, provoquant des dénonciations samedi par des politiciens, des militants anticorruption et des groupes civiques.

Les agents du parquet ont arrêté José Ruben Zamora Marroquín à son domicile vendredi soir, perquisitionnant son domicile, saisissant des téléphones et l’accusant de blanchiment d’argent. Zamora Marroquín est une journaliste primée qui dirige le journal El Periodico.

“Il s’agit d’un plan orchestré, dont le but n’est plus de poursuivre ceux qui sont corrompus, mais plutôt les opposants”, a déclaré la militante des droits humains Eleonora Muralles. “La stratégie consiste à coopter l’ensemble du système et à faire en sorte que les juges – avec de sérieux doutes quant à leur impartialité – rassemblent des affaires et des preuves contre les opposants.”

Des journalistes ont manifesté samedi devant un palais de justice où l’affaire est entendue.

Le membre du Congrès américain James P. McGovern, un démocrate du Massachusetts, a écrit qu’il était « profondément préoccupé » par la détention.

McGovern a écrit sur son compte Twitter : « Le système judiciaire est déjà décimé, la Free Press est-elle la prochaine ? Le journalisme n’est pas un crime !

Zamora Marroquín a déclaré une grève de la faim. S’exprimant devant un tribunal, il a déclaré : “Je n’ai rien mangé ni bu d’eau depuis 36 heures”.

Le gouvernement américain a vivement critiqué l’affaiblissement des efforts de lutte contre la corruption au Guatemala et a annulé l’année dernière le visa américain du procureur général guatémaltèque Consuelo Porras, qui poursuivait d’anciens procureurs qui avaient mené des enquêtes sur la corruption contre des fonctionnaires.

Plus d’anciens responsables anti-corruption ont fui le pays. Maintenant, cet effort semble s’être étendu aux journalistes.

Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a rejeté les critiques des responsables américains à l’encontre de son procureur général et ce qu’ils considèrent comme un recul au Guatemala dans la lutte contre la corruption. Le nouveau procureur spécial du pays contre l’impunité a été placé sur une liste américaine de personnes soupçonnées de corruption ou d’atteinte à la démocratie. Il est accusé d’avoir fait obstruction à des enquêtes sur la corruption.

Le gouvernement et les procureurs de Giammattei ont accéléré les efforts commencés par son prédécesseur pour annuler une campagne anti-corruption soutenue par l’ONU qui a mis plusieurs hauts responsables, dont d’anciens présidents, derrière les barreaux. Ils disent que ces poursuites elles-mêmes étaient irrégulières.

De plus, un certain nombre de Guatémaltèques, dont deux magistrats de la Cour suprême, auraient été impliqués dans un stratagème visant à empiler les cours suprêmes et d’appel avec des juges corrompus, selon le rapport du Département d’État.

Sonia Pérez D., The Associated Press