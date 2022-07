L’arrestation d’un éminent journaliste guatémaltèque est condamnée

“Il s’agit d’un plan orchestré, dont le but n’est plus de poursuivre ceux qui sont corrompus, mais plutôt les opposants”, a déclaré la militante des droits humains Eleonora Muralles. “La stratégie consiste à coopter l’ensemble du système et à faire en sorte que les juges – avec de sérieux doutes quant à leur impartialité – rassemblent des affaires et des preuves contre les opposants.”