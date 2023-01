L’arrestation d’un capodastre mexicain est un geste pour les États-Unis, pas un signe de changement

Commentez cette histoire Commenter

MEXICO CITY – La capture par le Mexique d’un fils de l’ancien patron du cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán cette semaine, était un clin d’œil isolé à une stratégie de guerre contre la drogue que l’administration actuelle du Mexique a abandonnée plutôt qu’un signe que la pensée du président Andrés Manuel López Obrador a changé, les experts disent. L’arrestation d’Ovidio Guzmán jeudi dans le bastion du cartel de Sinaloa, à Culiacan, a coûté la vie à au moins 30 personnes, dont 11 membres de l’armée et des forces de l’ordre et 19 hommes armés présumés du cartel. Mais les analystes prédisent que cela n’aura aucun impact sur le flux de drogue vers les États-Unis.

C’était une démonstration de force – des hélicoptères de combat, des centaines de soldats et de véhicules blindés – au début d’un éventuel processus d’extradition plutôt qu’une étape importante dans un effort mexicain local pour démanteler l’une des organisations criminelles les plus puissantes du pays. Peut-être par coïncidence, cela s’est produit quelques jours seulement avant que le président américain Joe Biden ne fasse la première visite d’un dirigeant américain en près d’une décennie.

López Obrador a clairement indiqué au cours des quatre premières années de son mandat de six ans que la poursuite des capos de la drogue n’était pas sa priorité. Lorsque les forces militaires ont acculé le jeune Guzmán à Culiacan en 2019, le président a ordonné sa libération pour éviter la mort après que des hommes armés ont commencé à tirer sur la ville.

La seule autre grande capture sous son administration a été l’arrestation d’un Rafael Caro Quintero gériatrique en juillet dernier – quelques jours seulement après la rencontre de López Obrador avec Biden à la Maison Blanche. À ce moment-là, Caro Quintero avait plus de signification symbolique pour avoir ordonné le meurtre d’un agent de la DEA il y a des décennies que le poids réel dans le monde de la drogue d’aujourd’hui.

“Le Mexique veut faire au moins le strict minimum en termes d’efforts de lutte contre la drogue”, a déclaré Mike Vigil, l’ancien chef des opérations internationales de la DEA qui a passé 13 ans de sa carrière au Mexique. “Je ne pense pas que ce soit un signe qu’il va y avoir une coopération plus étroite, une collaboration bilatérale, si vous voulez, entre les États-Unis et le Mexique.”

Bien que capturer un criminel soit une victoire pour la justice et l’état de droit, a déclaré Vigil, l’impact sur ce qu’il considère comme une “campagne permanente contre la drogue” est nul. “Vraiment, ce que nous devons faire ici aux États-Unis, c’est que nous devons faire un meilleur travail en termes de réduction de la demande.”

C’était un sujet de discussion clé lorsque les gouvernements américain et mexicain ont annoncé à la fin de 2021 un nouveau cadre du bicentenaire pour la sécurité, la santé publique et la sécurité des communautés, remplaçant l’ancienne initiative Merida.

Le pacte était censé adopter une approche plus globale du fléau de la drogue et des décès qu’elle cause des deux côtés de la frontière. Mais soulignant la déconnexion fréquente entre le discours diplomatique et la réalité, à peine deux mois plus tard, le gouvernement américain a annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour les informations menant à la capture de l’un des quatre fils d’El Chapo, y compris Ovidio, signalant que la stratégie américaine était bien vivante. .

“L’entente du bicentenaire était un changement sur le papier en ce qui concerne la lutte contre le trafic de drogue et la violence, avec un accent plus important sur ce qui était censé être des programmes de santé publique – (mais) sans aucun budget”, a déclaré Guadalupe Correa-Cabrera, professeur agrégé à George Mason. Université. En réalité, “le Mexique se plie aux intérêts des États-Unis”.

Pendant des décennies, les États-Unis ont attrapé des piliers de la drogue au Mexique, en Colombie et entre les deux, mais les drogues sont aussi disponibles et plus meurtrières que jamais aux États-Unis, a-t-elle déclaré. “La stratégie du pivot est une stratégie qui a échoué.”

Le département américain de la Justice a refusé de commenter l’arrestation d’Ovidio Guzmán.

López Obrador a pris ses fonctions en décembre 2018 après avoir fait campagne avec pour devise « des câlins, pas des balles ». Il a réorienté les ressources vers les programmes sociaux pour s’attaquer à ce qu’il considère comme les causes profondes de la violence, une approche à moyen et long terme qui n’a pas fait grand-chose pour un pays qui subit plus de 35 000 homicides par an.

« Ce qui caractérise, à mon avis, la politique de sécurité du Mexique ces dernières années, c’est qu’elle n’est pas très claire. Cela a été un peu contradictoire », a déclaré Ángelica Durán-Martínez, professeure associée à l’Université du Massachusetts Lowell. Cette ambiguïté rend difficile de déterminer s’il y a vraiment eu un changement, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement de López Obrador profite de la détention de Guzmán de plusieurs manières. L’arrestation atténue l’humiliation des forces armées après avoir été forcées par des hommes armés du cartel à le libérer en 2019. Cela pourrait apaiser les sentiments de malaise après que son administration ait strictement limité la coopération antidrogue américaine il y a deux ans. Et cela peut aider à diminuer les perceptions selon lesquelles López Obrador – qui a fréquemment visité Sinaloa et fait l’éloge de ses habitants – a été plus facile sur le cartel de Sinaloa que sur les autres gangs.

Pendant quatre ans, López Obrador a continué à déchiqueter les poursuites de ses prédécesseurs contre la guerre contre la drogue à chaque occasion. Les experts disent que le répit a permis aux cartels de se renforcer, tant en termes d’organisation que d’armement.

Guzmán pendant cette période a joué un rôle croissant après que son père a été condamné à la prison à vie aux États-Unis. Le jeune Guzmán a été inculpé à Washington pour trafic de drogue avec un autre frère en 2018. Il aurait contrôlé un certain nombre de laboratoires de méthamphétamine et aurait été impliqué le cartel de Sinaloa s’est fortement développé dans la production de fentanyl.

Les drogues synthétiques ont été imperméables aux efforts d’éradication du gouvernement, sont plus faciles à produire et à faire passer en contrebande et sont beaucoup plus rentables.

Le cartel de Sinaloa a à peine raté un battement lorsque le père de Guzmán a été envoyé aux États-Unis, donc la capture de l’un des soi-disant «Chapitos», comme les frères sont connus, ne va jamais ébranler l’opération.

L’analyste mexicain de la sécurité Alejandro Hope a déclaré que la détention d’Ovidio Guzman était probablement le résultat de pressions ou d’informations du gouvernement américain, et marque l’abandon tacite de la rhétorique de López Obrador sur l’abandon de la stratégie pivot.

Pour Hope, la détention est déprimante, non seulement parce qu’elle ne changera pas fondamentalement l’essor du commerce d’exportation de méthamphétamine et de fentanyl du cartel de Sinaloa, mais parce qu’elle révèle le peu d’enquêtes que les autorités mexicaines ont menées sur Guzmán et le cartel depuis 2019.

“Comme c’est génial qu’ils aient obtenu Ovidio, applaudissements, parfait”, a déclaré Hope. “Ce qui me déprime, c’est que nous sommes dans cette (guerre contre la drogue) depuis 16 ans, ou 40 à compter du (meurtre de l’agent de la DEA Enrique) Camarena, et nous n’avons toujours pas la capacité d’enquêter.”

Après la capture de Guzmán, des responsables mexicains ont déclaré qu’il avait été arrêté sur une demande d’extradition américaine existante, ainsi que pour possession illégale d’armes et tentative de meurtre au moment où ils l’ont trouvé. Vendredi, le secrétaire à l’Intérieur Adán López Hernández a déclaré qu’il y avait d’autres enquêtes mexicaines en cours dont ils ne pouvaient pas parler.