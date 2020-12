DAKAR, Sénégal – L’arrestation d’un caméraman travaillant pour l’agence de presse Reuters dans la capitale éthiopienne la semaine dernière montre à quel point la liberté de la presse s’est érodée dans un pays désormais engagé dans une guerre avec l’un de ses propres États, selon un groupe international de surveillance des médias. Kumerra Gemechu, 38 ans, a été arrêtée chez elle à Addis-Abeba, la capitale, alors que sa fille de 10 ans s’accrochait à lui en hurlant: dit Hawi Desalegn, sa femme. Il n’a pas été inculpé, mais sera maintenu en détention pendant au moins deux semaines, selon sa famille. L’Éthiopie a connu depuis longtemps pour la répression des médias indépendants. Mais on espérait que le Premier ministre Abiy Ahmed – arrivé au pouvoir en 2018 et a remporté le prix Nobel de la paix l’année dernière – inaugurerait une ère de plus grande liberté et de démocratie. Récemment, cependant, son gouvernement a utilisé le système judiciaire pour intimider la presse, a déclaré le Comité pour la protection des journalistes, le groupe de surveillance des médias.

La répression contre les journalistes s’est intensifiée depuis le 4 novembre, lorsque M. Abiy a lancé une offensive militaire dans la région nord du Tigré, où les dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré ont résisté à son règne. Des milliers de personnes auraient été tuées et environ 950 000 déplacées. Le gouvernement affirme qu’il contrôle désormais la région en difficulté, mais a empêché l’accès à la plupart des médias demandant l’autorisation de s’y rendre. «L’arrestation de Kumerra est un autre coup dur, signalant que le gouvernement éthiopien est résolu à intimider et détenir les journalistes afin de saper le droit à la liberté de la presse et le droit de connaître ses citoyens», a déclaré Angela Quintal, coordinatrice du programme Afrique au Comité pour la protection des journalistes, dans une déclaration. M. Kumerra, qui est caméraman pour Reuters depuis 10 ans, a été arrêté le 24 décembre. Le lendemain, sans la présence d’un avocat, un juge a ordonné que M. Kumerra soit détenu pendant 14 jours supplémentaires. Le gouvernement éthiopien n’a pas donné de raison pour l’arrestation de M. Gemechu. Mais en août, la porte-parole du Premier ministre, Billene Seyoum, a déclaré à Reuters que l’un des principaux rôles et responsabilités du gouvernement était «d’assurer la sécurité et la stabilité et que l’état de droit prévaut». Dans un communiqué publié lundi, Reuters a condamné la détention de M. Kumerra et a demandé sa libération dans les plus brefs délais.

«Kumerra fait partie d’une équipe de Reuters qui rend compte de l’Éthiopie de manière juste, indépendante et impartiale. Le travail de Kumerra démontre son professionnalisme et son impartialité, et nous n’avons connaissance d’aucun fondement pour sa détention », a déclaré Stephen J. Adler, rédacteur en chef de Reuters, dans le communiqué. «Les journalistes doivent être autorisés à rapporter les informations dans l’intérêt public sans crainte de harcèlement ou de préjudice, où qu’ils se trouvent. Nous ne nous reposerons pas tant que Kumerra ne sera pas libéré. D’autres journalistes ont également été visés. Le 16 décembre, la photographe de Reuters Tiksa Negeri a été battue par deux policiers fédéraux, a indiqué l’agence de presse. Un journaliste kényan détenu pendant 47 jours l’été dernier a écrit qu’il avait été battu, «Enlevé par six hommes armés en civil» et emmené au poste de police, où il a surpris Covid-19 en détention. Medihane Ekubamichael, rédacteur au journal Addis Standard qui a aidé à couvrir la région de Tigray, a été détenu pendant environ un mois et sorti début décembre, Le Comité pour la protection des journalistes a déclaré qu’au moins sept journalistes, dont Abreha Hagos de l’agence de presse éthiopienne et Melese Diribsa du réseau médiatique Oromia, ont été emprisonnés en 2020 pour leur travail. Tibor Nagy, le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires africaines, a déclaré qu’il était «extrêmement préoccupé» par les rapports continus d’intimidation de journalistes en Éthiopie. «La liberté de la presse est fondamentale dans toute société démocratique», il a dit sur Twitter. «La volonté des États-Unis de voir la liberté des médias respectée reste inébranlable.»