Quelques heures après que le surintendant des écoles de Broward, Peter Licata, ait loué les contributions des bénévoles du district scolaire, son service de police a arrêté une ancienne « bénévole de l’année » au milieu d’une réunion bruyante et l’a accusée d’un crime.

L’arrestation mardi de Debbie Espinoza pour coups et blessures sur un agent des forces de l’ordre a stupéfié de nombreuses personnes dans le district, y compris certains membres du conseil scolaire. Ils se sont demandé si l’accusation était justifiée et pourquoi les forces de police du district, connues sous le nom d’Unité spéciale d’enquête, n’ont pas réussi à apaiser les tensions avant qu’un volontaire de longue date sans antécédents de problèmes ne soit menotté.

Licata a demandé à Jaime Alberti, chef de la sûreté et de la sécurité du district, d’examiner la question, a déclaré le porte-parole du district, John Sullivan, au South Florida Sun Sentinel.

L’arrestation fait suite à un échange houleux mardi entre Espinoza et la militante conservatrice Deidre Ruth au sujet d’une nouvelle politique d’éducation sexuelle la commission scolaire approuvait. En plus de la charge de batterie, un crime au troisième degré, elle a été accusée d’avoir perturbé une réunion du conseil scolaire, un délit. Ruth n’a pas été inculpée.

Certains membres du conseil scolaire disent qu’ils ne croient pas qu’aucun contact physique qu’Espinoza a eu avec le détective de police John Mastrianni était intentionnel et qu’ils aimeraient que les accusations soient abandonnées. Mais comme une arrestation a déjà eu lieu, cette décision reviendra au bureau du procureur général, ont indiqué des responsables.

« Les procureurs examineront tous les faits, circonstances et preuves (lorsqu’ils seront présentés à notre bureau) avant de prendre une décision formelle d’accusation », a déclaré Paula McMahon, porte-parole du bureau du procureur de l’État, dans un courrier électronique adressé au Sun Sentinel.

Espinoza, 61 ans, est un parent de trois enfants adultes à Cooper City et un bénévole de longue date. Elle a joué un rôle important dans les anciennes écoles de ses enfants et au sein du conseil consultatif de district, un groupe influent qui fait des recommandations au conseil scolaire. Elle a présidé le conseil en 2020-2021 et a été nommée bénévole de l’année du district en 2020.

«Je connais seulement Debbie Espinoza comme une bénévole vraiment incroyable et une défenseure des intérêts des étudiants, et je suis vraiment préoccupée par le message que cela envoie à nos bénévoles», a déclaré Sarah Leonardi, membre du conseil d’administration.

Nora Rupert, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’elle « était consternée » lorsqu’elle a appris l’arrestation.

« Il y a eu beaucoup de drames ce jour-là, mais pour être clair : cela n’aurait pas été ma décision », a-t-elle déclaré.

Chuck Harper, un parent de Parkland qui préside le conseil consultatif du district, a déclaré : « Pour lui mettre les menottes, toute cette dynamique est un peu excessive. Je sais que Debbie peut être bruyante. C’est à peu près là que ça se termine.

L’incident s’est produit lors de la même réunion du conseil scolaire où Licata avait remercié plus tôt les bénévoles qui font partie des groupes consultatifs de district.

« Le temps est quelque chose que nous ne récupérons jamais dans cette vie, et ils passent beaucoup de temps à travailler pour s’assurer que nous avons des freins et contrepoids, et j’apprécie tout ce qu’ils font », a déclaré Licata lors de la réunion.

Mais avant la fin de la réunion, Espinoza était en prison, où elle est restée plus de 24 heures avant d’être libérée sous son propre engagement mercredi soir.

L’officier impliqué, Mastrianni, 63 ans, est un policier chevronné qui travaille comme détective pour l’unité des enquêtes spéciales du district depuis 2016. Il a dirigé une partie de la formation sur la sécurité dans les écoles du district, apparaissant dans un rapport de 2021. vidéo de formation des assaillants actifs.

Un affidavit de cause probable préparé par Mastrianni orthographie mal le nom d’Espinoza et comprend des détails de la réunion qui entrent en conflit avec les vidéos partagées, comme une affirmation selon laquelle Espinoza a refusé de quitter la salle de conférence lorsqu’on lui a demandé.

Quant à ce qu’Espinoza a fait et qui aurait pu constituer une batterie, ce n’est pas clair, et différents responsables du district ont proposé des versions différentes. L’affidavit de Mastrianni indique qu’elle « a projeté son corps sur cet officier, créant un contact corporel et faisant faire marche arrière à cet officier ».

Alberti, chef de la sûreté et de la sécurité, a déclaré mardi après-midi au Sun Sentinel qu’Espinoza avait poussé l’officier ; et un détective de police a déclaré mardi soir à un journaliste de Sun Sentinel qu’elle lui avait donné un coup de coude.

Les policiers de l’école ne portent pas de caméras corporelles, et bien qu’une participante à la réunion ait reçu une vidéo d’elle étant menottée, il n’y a aucune vidéo publique montrant les coups présumés. Le district scolaire a refusé une demande de vidéo de surveillance de Sun Sentinel, affirmant qu’elle était exemptée en vertu de la loi de Floride, à moins qu’elle ne soit ordonnée par une assignation à comparaître.

Espinoza a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par Sun Sentinel, affirmant qu’elle cherchait un avocat. Son amie proche, Carolyn Krohn, qui était présente à la réunion mais n’a pas été témoin de l’incident, a déclaré qu’Espinoza lui avait dit qu’elle avait perdu l’équilibre après avoir attrapé ses sandales dans un sac fourre-tout.

« Elle a dit : « Je suis tombée à la renverse. Je ne savais même pas qu’il était là », a déclaré Krohn.

Krohn et Espinoza faisaient tous deux partie d’un sous-comité du conseil consultatif de district qui a aidé à réécrire la politique d’éducation sexuelle du district afin de la rendre conforme aux nouvelles lois de l’État. Ils ont assisté à la réunion pour se prononcer en faveur du nouveau programme.

Au cours de ses commentaires, Espinoza a réfuté les affirmations de certains intervenants précédents selon lesquelles le programme d’éducation sexuelle « enseigne le sexe anal » aux étudiants. Le programme secondaire mentionne le sexe anal, ainsi que le sexe oral et vaginal, mais principalement dans le contexte de la prévention des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH.

L’audio et la vidéo de la réunion révèlent que Ruth, une parente et militante conservatrice qui faisait la queue pour prendre la parole, a fait plusieurs remarques contestant les commentaires publics d’Espinoza, ce qui a amené la présidente Lori Alhadeff à mettre en garde : « Pas de bruit dans le public ».

Après qu’Espinoza ait fini, Ruth et Espinoza ont eu un échange inaudible. Après qu’un agent de sécurité leur ait demandé d’arrêter de parler, Espinoza a répondu : « Elle m’aborde et me dit que je ne faisais pas partie du sous-comité » qui a rédigé la politique d’éducation sexuelle.

Alhadeff a suspendu la réunion en raison des interruptions, et après qu’un officier ait dit à Ruth qu’elle devrait partir, elle a fait une série de cris bruyants. Espinoza a également été invité à partir et a semblé s’y conformer. La vidéo montre un policier suivant Ruth et Mastrianni filant Espinoza, que l’on peut entendre lui dire d’une voix en colère : « Ne me pousse pas ! Ne me pousse pas !

« En tentant d’escorter la personne arrêtée hors du bâtiment, elle est devenue agitée et résistante », a écrit Mastrianni.

Torey Alston, membre du conseil d’administration, a déclaré au Sun Sentinel que tout l’incident l’avait troublé.

« Même si je soutiens fermement le plaidoyer et les commentaires publics, je reste préoccupé par le décorum lors de nos réunions », a-t-il déclaré. « La passion, c’est bien, mais les commentaires inappropriés et le fait de toucher physiquement les autres sont interdits et ne peuvent pas être la norme. Nous devons promouvoir nos points de vue, mais de manière civile.

Debbi Hixon, membre du conseil d’administration, a déclaré que de nombreuses réunions étaient devenues houleuses, mais qu’aucune n’avait conduit à l’arrestation de quiconque par la police du district. Elle a déclaré que l’incident montrait la nécessité d’une meilleure formation des policiers des districts scolaires.

« Je ne comprends pas comment nous sommes arrivés à ce niveau », a déclaré Hixon. « Nous devons veiller à désamorcer les conflits et à ne pas les alimenter. Je ne suis pas d’accord qu’elle aurait dû être arrêtée. Le fait qu’elle ait passé la journée en prison me brise le cœur.

Les réunions du conseil scolaire de Broward sont devenues de plus en plus animées ces dernières années, d’abord à propos des masques et des protections contre le COVID-19 et plus récemment à propos de l’éducation sexuelle, des défis liés aux livres et des résolutions en faveur des étudiants musulmans et LGBTQ.

Ruth a été ordonné de partir au moins trois réunions précédentes du conseil scolaire en raison d’explosions sur de tels sujets. Mais pendant qu’Espinoza était arrêté, Alhadeff a permis à Ruth, qui n’avait pas encore fait de commentaires publics, de revenir et de parler au conseil d’administration, provoquant la colère des amis et des partisans d’Espinoza.

« Je n’étais pas au courant de l’arrestation lorsque j’ai déterminé que Mme Ruth pourrait revenir si elle se calmait », a déclaré Alhadeff au Sun Sentinel. «Le personnel a déclaré qu’elle était calme. Mme Espinoza s’était déjà exprimée sur ce point.

Alhadeff et d’autres membres du conseil scolaire affirment que le district doit prendre des mesures pour éviter ce genre de problèmes à l’avenir.

« J’ai demandé au surintendant de revoir nos protocoles de sécurité et de participation du public pour les réunions et ateliers du conseil scolaire afin de garantir que nous offrons un environnement sûr, sécurisé et accueillant pour tous », a déclaré Ahadeff.