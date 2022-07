L’arrestation d’un Américain en Russie en août dernier ressemble au cas de Brittney Griner.

M. Fogel a plaidé coupable à des accusations de contrebande et de possession, de transport et de production illégales de drogue, selon la déclaration de la famille, qui a qualifié la peine de 14 ans de “grossièrement disproportionnée” par rapport à d’autres affaires judiciaires russes impliquant des quantités similaires de marijuana.

Le ministère russe de l’Intérieur a déclaré que M. Fogel et son épouse avaient un statut diplomatique jusqu’en mai 2021 et que M. Fogel aurait pu utiliser ce statut pour ouvrir une route de trafic de drogue vers Moscou. La déclaration de sa famille a qualifié ces allégations de “scandaleuses et manifestement fausses” et a déclaré que M. Fogel avait “un bilan exemplaire en tant qu’enseignant”.

“Il est clair que Marc est victime d’une poursuite politiquement motivée visant à stimuler la xénophobie anti-américaine au sein de la population russe”, a-t-il ajouté.

M. Fogel n’a pas eu d’accès consulaire depuis novembre, selon la déclaration de famille. Il a déclaré qu’il avait depuis été diagnostiqué d’anxiété et de dépression pendant sa détention, et il a accusé les autorités russes d’ignorer les demandes répétées d’assistance médicale de M. Fogel. Bien que l’avocat russe de M. Fogel ait demandé des dossiers médicaux à son centre de détention, on leur a dit qu’il n’en existait pas, selon le communiqué.