L’arrestation du “boss brûlé” enflamme les tensions sur l’utilisation des terres dans l’Ouest

SALEM, Oregon (AP) – Lorsque le personnel du US Forest Service a effectué un brûlage dirigé dans une forêt nationale de l’Oregon le 13 octobre, il a fini par brûler une clôture qu’une famille locale, les Hollidays, utilise pour encercler le bétail.

L’équipe est revenue six jours plus tard pour redémarrer le brûlage dirigé, mais les flammes se sont ensuite propagées au ranch familial et ont entraîné l’arrestation du « chef du brûlage », Rick Snodgrass.

Les répercussions de cet incident singulier dans le coin reculé de l’est de l’Oregon ont atteint Washington, DC, où le chef du service forestier, Randy Moore, a dénoncé l’arrestation. Mais la famille d’éleveurs applaudit les actions du shérif du comté de Grant, Todd McKinley.

“C’était juste de la négligence, allumer un incendie alors qu’il faisait si sec, juste à côté d’une propriété privée”, a déclaré Sue Holliday, la matriarche de la famille.

L’incident a une fois de plus révélé des tensions sur la gestion des terres dans l’Ouest, où le gouvernement fédéral possède près de la moitié de toutes les terres.

En 2016, cette tension a entraîné l’occupation de 41 jours par des extrémistes de droite armés du Malheur National Wildlife Refuge dans le comté adjacent de Harney pour protester contre l’emprisonnement de deux éleveurs, Dwight Hammond et son fils Steven, qui ont été reconnus coupables d’incendie criminel pour avoir mis incendies sur le territoire domanial.

Lors d’un entretien téléphonique, Tonna Holliday, propriétaire du vaste ranch avec ses frères et sœurs et leur mère Sue, a déclaré que quiconque était responsable de l’incendie de 40 acres (16 hectares) de leur propriété devrait être traduit en justice.

“Comment les Hammond peuvent-ils être tenus responsables mais le Service forestier des États-Unis ne l’est pas alors que c’est la même chose ?” dit Holiday.

Cependant, les Hammond ont été reconnus coupables d’incendie criminel pour avoir intentionnellement allumé des incendies sur des terres fédérales, y compris un incendie allumé pour dissimuler leur abattage d’un troupeau de cerfs. Snodgrass fait l’objet d’une enquête pour incendie imprudent présumé, un délit.

La pratique de l’éclaircie mécanique et des feux dirigés dans les forêts envahies est créditée d’avoir sauvé des maisons, par exemple lors d’un incendie de forêt en 2017 près de Sisters, dans l’Oregon. Mais certains efforts ont terriblement mal tourné, notamment en provoquant le plus grand incendie de l’histoire du Nouveau-Mexique au début de cette année. Plusieurs centaines de maisons ont été détruites, les moyens de subsistance des résidents ruraux ont été perdus et les systèmes d’approvisionnement en eau ont été compromis.

L’agence fédérale a reconnu dans un examen qu’elle n’avait pas pris en compte la sécheresse historique et les conditions météorologiques printanières défavorables alors que les gestionnaires des incendies tentaient de réduire les sous-bois inflammables dans le nord du Nouveau-Mexique.

Moore a déclaré à la suite de l’examen que l’agence doit rendre compte de ses actions. Cette semaine, il a dit aux travailleurs du Service forestier qu’il les soutenait.

“Le feu dirigé est un outil essentiel pour réduire les risques d’incendie de forêt, protéger les communautés et améliorer la santé et la résilience des forêts et des prairies du pays”, a déclaré Moore sur le site Web du Service forestier. “Je m’engagerai de manière agressive pour garantir que notre travail important à travers le pays puisse avancer sans entrave pendant que vous exercez vos fonctions à titre officiel.”

Le porte-parole du Service forestier, Jon McMillan, a déclaré que la clôture brûlée le 13 octobre avait déjà été réparée.

“Nous planifions et effectuons régulièrement des brûlages dirigés dans les zones avec des clôtures de lotissements et il est de pratique courante de réparer tous les poteaux de clôture endommagés par le brûlage”, a-t-il déclaré.

Au cours des douze dernières années, les feux dirigés ont représenté en moyenne 51 % de la superficie de réduction des combustibles dangereux accomplie, soit une moyenne de 1,4 million d’acres par an, selon le Service forestier.

Le comté de Grant couvre 4 529 miles carrés (11 730 kilomètres carrés) – quatre fois la taille de Rhode Island – et est parsemé de forêts et de montagnes, recouvertes de prairies et de hauts déserts. Seulement 7 200 personnes y résident, dont beaucoup trouvent leurs racines dans l’Oregon à l’époque des trains de wagons. Les Hollidays et d’autres éleveurs conduisaient chaque année des centaines de bovins dans la ville voisine de John Day, dans des scènes rappelant le Far West.

Le ranch Holliday couvre plus de 6 000 acres (2 400 hectares) et compte environ 1 000 têtes de bétail. À cette période de l’année, avant que la neige ne tombe, le bétail est chassé des pâturages de la famille dans la forêt nationale de Malheur vers une grande zone de pâturage, puis vers le ranch.

Le 19 octobre, une fumée gris foncé provenant du brûlage dirigé planait sur une partie du bétail alors qu’il broutait dans le pâturage. Bientôt, le feu a sauté sur le ranch des Holliday. Il a brûlé de grands peuplements de pins ponderosa que l’oncle de Tonna Holliday, Darrell Holliday, a déclaré avoir aidé à planter il y a deux décennies.

Le procureur du district du comté de Grant, Jim Carpenter, a défendu mardi l’arrestation de Snodgrass, qui a été menotté et emmené à la prison du comté avant d’être libéré sous condition. Carpenter a déclaré qu’une enquête sur l’affaire pourrait durer des semaines, voire des mois, et qu’une fois terminée, il décidera s’il convient d’inculper Snodgrass.

Les Holidays disent qu’ils veulent que justice soit faite.

“Nous défendons simplement ce en quoi nous croyons, et c’est notre terre”, a déclaré Tonna Holliday. “Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit.”

Elle a dissocié la famille des extrémistes comme Ammon Bundy, qui a dirigé la prise de contrôle de Malheur National Wildlife. La famille Bundy a une histoire d’opposition au gouvernement fédéral. Le père de Bundy avait refusé de payer les frais fédéraux de pâturage du bétail au Nevada, ce qui avait conduit à une confrontation armée là-bas en 2014.

“Les Bundys, ils étaient extrêmes”, a déclaré Holliday. « Ils n’ont pas payé leurs frais de pâturage. Nous croyons qu’il est important de payer les frais de pâturage, de gérer nos vaches de manière responsable, de travailler avec notre gestion de parcours et de le faire de cette façon.

Andrew Selsky, l’Associated Press