L’arrestation d’Imran Khan au Pakistan pourrait faire le jeu de ses mains – mais elle pourrait aussi inspirer la violence | Nouvelles du monde

Cela pourrait être un moment décisif pour le Pakistan.

Le spectacle de voir l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan traîné hors d’une salle d’audience et arrêté par les paramilitaires pakistanais a choqué le monde.

Il l’a cependant prédit depuis longtemps, accusant l’établissement de persécution politique. Dans les rues d’Islamabad, sa soudaine détention a enragé et dynamisé ses partisans.

Sur l’autoroute du Cachemire, une route clé dans la ville, ils se sont réunis pour exiger la libération de leur chef.

Certains portent des bâtons en bois et jettent des pierres sur la police. Mais d’autres insistent sur le fait qu’ils sont ici pacifiquement et qu’ils sont ciblés par ceux qui sont censés les protéger.

Un homme qui s’efforce de parler au milieu des gaz lacrymogènes, visiblement ébranlé, me dit : « Je suis médecin et je participe à la manifestation depuis hier et tous les agents de sécurité, toutes les agences, ils tirent directement sur les gens ».

L’homme à côté de lui dit que les institutions pakistanaises ont tourné le dos au pays et à la démocratie.

« Les autorités ne s’occupent pas des gens. Vous pouvez voir ce qui se passe en ce moment. Que voulons-nous ? Nous voulons juste libérer Imran Khan. »

Pourquoi les troubles au Pakistan sont importants



A quelques kilomètres de là, on annonce à M. Khan qu’il sera détenu pendant huit jours pour corruption. Mais son parti pense que c’est un point de ralliement potentiellement énorme pour lui.

Ils ont appelé à une grève nationale. Ce que le parti pakistanais Tehreek-e-Insaf (PTI) n’a cependant pas, c’est son leader charismatique pour l’instruire.

Sans cela et avec très peu d’Internet, il est difficile de constituer et d’organiser une masse critique pour faire pencher la balance politiquement. Et il y a beaucoup de possibilités de se tromper.

Moment dramatique Imran Khan est arrêté



Cette arrestation pourrait bien sûr faire le jeu d’Imran Khan. Mais cela pourrait également inspirer la violence – créer de l’insécurité et fournir au gouvernement une raison facile de ne pas atteindre son objectif central – une élection anticipée.

L’armée a clairement décidé qu’elle en avait assez des critiques publiques de M. Khan – peut-être que la goutte d’eau est venue cette semaine lorsqu’il a de nouveau accusé un haut responsable militaire d’avoir coordonné une tentative d’assassinat contre lui.

L’armée est extrêmement influente, crainte et vénérée.

Voir ses bureaux et son quartier général attaqués par des civils est quelque chose dont nous n’avons jamais été témoins auparavant. Mais certaines personnes à qui vous parlez ici pensent que l’armée l’autorise délibérément, afin qu’elles puissent intervenir et stabiliser le navire lorsque les choses semblent hors de contrôle.

Je suis allé au Pakistan cinq fois au cours des huit derniers mois, pour assister à un jeu légal du chat et de la souris entre M. Khan, les tribunaux et le gouvernement.

Il a parfois semblé que le pays éclaterait si M. Khan était arrêté. Il a.

Mais jusqu’où, à quel point et qui gagne ou perd – je ne suis pas encore sûr. Mais il semble que les prochains jours pourraient aider à en décider.