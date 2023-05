L’arrestation d’Imran Khan arrêté au Pakistan suscite des troubles

ISLAMABAD, Pakistan – Le principal chef de l’opposition pakistanaise et ancien Premier ministre, Imran Khan, a été arrêté mardi, ont annoncé les autorités, augmentant les enjeux de la crise politique du pays et provoquant des affrontements entre ses partisans et la police.

L’arrestation a provoqué des manifestations dans tout le pays et des pannes généralisées d’Internet ont été signalées. Les forces de sécurité ont déployé des gaz lacrymogènes et des canons à eau lors d’affrontements avec des partisans de Khan à Lahore, Karachi, Peshawar et d’autres villes. Le parti de l’ancien Premier ministre a affirmé que plusieurs manifestants avaient été tués et des dizaines blessés. Les autorités n’ont pas immédiatement publié leurs propres chiffres.