L’arrestation de Vicky Bowman au Myanmar relève de la “diplomatie des otages”, selon des militants

L’arrestation récente par l’armée du Myanmar d’un ancien ambassadeur du Royaume-Uni est un exemple de “diplomatie des otages”, selon les militants et les politiciens de l’opposition. La détention de l’ex-diplomate est intervenue alors que la Grande-Bretagne tentait d’isoler davantage le régime d’Asie du Sud-Est. Vicky Bowman, qui a été ambassadrice britannique au Myanmar de 2002 à 2006, a été arrêtée mercredi soir dans son appartement de Yangon avec son mari, Htein Lin, un artiste birman de renom. Ils rejoignent les plus de 15 000 personnes arrêtées par la junte militaire depuis qu’elle a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en février dernier, a déclaré l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation à but non lucratif qui suit les personnes persécutées par le régime. Les chiffres incluent au moins trois autres étrangers.

Les militants disent que la détention de Bowman, qui est accusée d’avoir séjourné à une adresse différente de la résidence qu’elle a officiellement enregistrée, reflète l’impunité croissante de l’armée. La junte a brutalement écrasé l’opposition au cours de l’année écoulée et a défié les appels internationaux le mois dernier pour exécuter quatre dirigeants pro-démocratie. Beaucoup considèrent également l’arrestation comme une tentative de faire pression sur les gouvernements étrangers pour qu’ils ne sapent pas le régime, y compris avec des sanctions plus sévères.

Parmi les autres étrangers connus pour être en détention figurent Sean Turnell, un économiste australien et conseiller de longue date de la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, qui a été arrêtée quelques jours après le coup d’État de 2021, et Toru Kubota, un réalisateur de documentaires japonais, qui a été placé en garde à vue. plus tôt ce mois-ci alors qu’il couvrait une manifestation à Yangon.

Danny Fenster, un journaliste américain qui a travaillé au Myanmar, a passé plus de cinq mois en prison l’année dernière avant d’être gracié. L’ambassade des États-Unis à Yangon a déclaré le mois dernier qu’un autre Américain était “détenu à tort” dans le pays.

“Ils essaient de créer une situation d’otage, une sorte de diplomatie des otages”, a déclaré Moe Zaw Oo, vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’unité nationale (NUG) – une administration en exil qui bénéficie d’un soutien populaire important. Il a déclaré que la junte empruntait au manuel d’autres régimes autoritaires, dont la Russie, qui continue de détenir des Américains, dont la joueuse de la WNBA Brittney Griner, que le département d’État américain considère comme détenus à tort.

“La rançon dans ce cas est une sorte d’avantage politique”, a ajouté Moe Zaw Oo à propos de l’arrestation de Bowman.

L’armée du Myanmar, également connue sous le nom de Tatmadaw, a été brutale dans sa récente répression des forces de l’opposition. Il a utilisé des stratégies perfectionnées au cours de décennies de répression des minorités ethniques, allant du rasage de villages à l’utilisation de boucliers humains. Confrontée à de multiples insurrections et à la menace d’être encore plus isolée de la communauté internationale, la junte cherche de nouvelles méthodes d’intimidation, selon des observateurs.

Les chefs militaires « se battent pour leur survie », a déclaré Mark Farmaner, directeur du groupe pro-démocratie Burma Campaign UK. “Ils ne jouent pas aux mêmes jeux diplomatiques internationaux auxquels ils jouaient lorsqu’ils étaient en charge auparavant.”

Zachary Abuza, professeur au National War College de Washington qui étudie les problèmes de sécurité en Asie du Sud-Est, a déclaré que les arrestations inciteraient probablement les gouvernements étrangers à donner la priorité à la libération en toute sécurité de leurs citoyens. Cela pourrait affaiblir – ou retarder – une «réponse plus fondée sur des principes» à la junte, a-t-il déclaré.

L’Australie a hésité à imposer des sanctions sévères au Myanmar depuis le coup d’État, à la traîne des autres puissances occidentales, a-t-il noté. La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré en juin que l’Australie pesait de nouvelles sanctions, mais a souligné que l’obtention de la libération de Turnell était la “première priorité” du pays.

Quelques jours avant l’arrestation de Bowman, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle se joindrait à d’autres pays dans une affaire devant la Cour internationale de justice alléguant que l’armée du Myanmar avait mené un génocide contre la minorité musulmane Rohingya. Londres a également déclaré qu’elle imposerait de nouvelles sanctions, notamment contre Sky One Construction Company, qui a des liens avec le fils du chef de la junte, le général Min Aung Hlaing.

Il n’y a aucune preuve immédiate que l’arrestation et les sanctions étaient liées, mais les militants disent que le message envoyé aux gouvernements étrangers est clair.

“C’est un défi non seulement pour le peuple birman mais pour le monde”, a déclaré un journaliste birman au Royaume-Uni, ami de longue date de Bowman et Htein Lin. “Le message est: personne n’est en sécurité.”

Le journaliste, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré que l’arrestation de Bowman, 56 ans, et de Htein Lin, 55 ans, a été une surprise pour leurs amis.

Le couple était bien connu dans de nombreux cercles – Bowman parle couramment le birman et vit de temps en temps dans le pays depuis plus de 30 ans ; Htein Lin avait été un étudiant militant dans les années 1980 et 1990 – et leur histoire d’amour dramatique a attiré l’attention internationale.

Mais ces dernières années, ils avaient mené une vie relativement « discrète », a déclaré le journaliste. Bowman était plus récemment le directeur du Myanmar Center for Responsible Business, une initiative basée à Yangon, et n’était pas un critique virulent de la junte.

Dans une interview avec le média local Frontier Myanmar plus tôt cette année, Bowman a déconseillé aux entreprises de se rapprocher de l’armée. “Notre conseil est que vous devez continuer à respecter la loi”, a-t-elle déclaré. “Cependant, nous n’encourageons pas les entreprises à se tenir la tête au-dessus du parapet et à avoir une relation cérémonielle et d’inauguration avec le gouvernement.”

Alors qu’elle n’était pas non plus une partisane du régime, Bowman avait des contacts au sein de l’armée, ont déclaré deux de ses amis. Cela lui a donné une certaine assurance qu’elle pourrait vivre en toute sécurité dans le pays avec son mari et sa fille de 14 ans, même après le coup d’État.

Lorsque la pandémie a frappé, Bowman et sa famille ont quitté Yangon pour s’installer dans une maison que Htein Lin possédait à Kalaw, une ville perchée dans le centre du Myanmar. Un porte-parole de la junte a déclaré jeudi que Bowman était accusée de vivre à une adresse qu’elle n’avait pas enregistrée. Son mari, a déclaré le responsable, a été inculpé “parce qu’il savait et avait encouragé sa femme à déménager à son domicile, contrairement à la loi en vigueur”.