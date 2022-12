L’arrestation de Sam Bankman-Fried aux Bahamas est le résultat de son arrogance incontrôlée

Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de l’échange de crypto FTX, aujourd’hui en faillite, aurait peut-être pu passer moins de temps à faire entrevues avec les médias en jouant à des jeux vidéo au cours des dernières semaines et a plutôt passé plus de temps à googler les traités d’extradition. À tout le moins, il aurait pu passer moins de temps à faire des interviews avec les médias où il a dit qu’il ne pensait pas qu’il serait arrêté.

Dans un espace Twitter au cours de la journée de lundi, Bankman-Fried a déclaré: “Je ne pense pas que je serai arrêté”, faisant référence au scandale qui a englouti ses relations commerciales depuis novembre, laissant FTX en faillite et ses clients incapables de retirer des fonds. . Quelques heures plus tard, les autorités des Bahamas, où vit Bankman-Fried et où est basé FTX, l’ont arrêté à la suite d’accusations criminelles déposées par le bureau du procureur américain du district sud de New York. La SEC et la CFTC s’en prennent également à Bankman-Fried, souvent appelé SBF.

Dans la multitude d’interviews et de discussions sur Twitter que Bankman-Fried a faites avec les médias ces dernières semaines, il a été prudent mais décontracté en discutant de ses responsabilités dans la situation. « Ce qui arrive arrive. Cela ne dépend pas de moi », a-t-il déclaré à Teddy Schleifer de Puck dans une interview début décembre, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que quelqu’un devrait aller en prison à cause de la débâcle FTX. Lorsque Andrew Ross Sorkin du New York Times lui a demandé quelques jours plus tôt s’il était préoccupé par une éventuelle culpabilité criminelle, il a répondu, après quelques hésitations : « Cela semble bizarre de le dire, mais je pense que la vraie réponse est que ce n’est pas ce sur quoi je me concentre. sur.”

L’orgueil est impossible à ignorer.

Le diplômé du MIT, âgé de 30 ans, a dilapidé les fonds de centaines de milliers de ses clients, dont la plupart ne verront probablement pas une grande partie, voire aucune, de leur argent. Il n’a cessé de dire qu’il était désolé et qu’il avait « foiré », mais un oups n’excuse ni n’explique les milliards de dollars manquants, les fonds détournés ou les graves accusations de fraude portées contre lui. Ses excuses sont également en conflit avec bon nombre de ses actions, avant l’effondrement de FTX et après, car il a continué à blâmer ailleurs ce qui s’est passé.

FTX semble avoir été tout le contraire de l’institution cryptographique sûre et droite que Bankman-Fried a déclarée. Son refus d’assumer l’entière responsabilité, même maintenant, témoigne de la taille de son ego.

Les paroles de Bankman-Fried ne reflètent pas ses actions tout au long de son séjour à Alameda et FTX

Bankman-Fried a dépensé d’énormes sommes d’argent et un capital personnel pour développer son profil et sa marque. Il a giflé le nom de FTX sur tout ce qu’il pouvait, y compris l’arène du Miami Heat, et a mis son visage dans les publicités. Il s’est présenté comme un super bienfaiteur, gagnant de l’argent en crypto afin de le diriger vers les efforts philanthropiques que lui et d’autres membres de son entourage préféraient. (Divulgation: En août, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a accordé à Future Perfect de Vox une subvention pour un projet de reportage 2023. Ce projet est maintenant en pause.)

“Le château de cartes de Bankman-Fried a commencé à s’effondrer”

Pendant tout ce temps, il aurait commis des crimes graves, notamment des fraudes électroniques, des fraudes en valeurs mobilières et du blanchiment d’argent, et mélangé les fonds de son échange de crypto-monnaie, FTX, avec ceux de la société commerciale qu’il a fondée, Alameda Research. Selon la plainte de la SEC contre Bankman-Fried, “Depuis la création de FTX, Bankman-Fried a détourné les fonds des clients FTX vers Alameda, et il a continué à le faire jusqu’à l’effondrement de FTX en novembre 2022.”

En d’autres termes, les affirmations de Bankman-Fried selon lesquelles il n’était pas au courant de ce qui se passait avec les fonds mixtes FTX et Alameda et que l’échange a échoué parce qu’il dormait au volant sont, si l’on en croit les allégations portées contre lui, un mensonge. “Alors qu’il dépensait sans compter pour des bureaux et des copropriétés aux Bahamas et qu’il investissait des milliards de dollars de fonds de clients dans des investissements spéculatifs, le château de cartes de Bankman-Fried a commencé à s’effondrer”, indique la plainte.

Après s’être positionné comme le visage sérieux et sûr de la crypto sur Capitol Hill et parmi les régulateurs, Bankman-Fried a également été accusé de violations du financement de la campagne et d’allégations selon lesquelles il aurait fait des dons supérieurs au montant autorisé, notamment en utilisant les noms d’autres personnes. C’est l’image d’un gars qui était bien conscient des règles et des garde-corps autour de lui – il parle assez couramment le langage réglementaire – et semblait croire qu’elles ne s’appliquaient pas ou ne devraient pas s’appliquer à lui.

Dans une interview avec Kelsey Piper de Vox en novembre via un message direct sur Twitter, il a déclaré : « Fuck les régulateurs. Ils aggravent tout. Ce sont des mots qu’il pourrait regretter car les régulateurs le poursuivent maintenant. Et puis, vu son attitude cavalière, qui sait ?

Le jeu des reproches continue

Dans le témoignage qu’il devait livrer devant une audience du comité des services financiers de la Chambre avant son arrestation qui a été publiée par Forbes, Bankman-Fried prétend accepter la responsabilité de l’effondrement de FTX mais rejette à plusieurs reprises le blâme ailleurs. Cela commence par la ligne qui est devenue typique pour Bankman-Fried – “J’ai merdé” – et continue ensuite sur un chemin sinueux qui oscille entre l’acceptation de la faute et l’abdication de la responsabilité.

Bankman-Fried réitère son regret que FTX ait déposé son bilan en vertu du chapitre 11 et déplore que la société, qui est maintenant dirigée par John J. Ray III, qui a aidé à gérer Enron après son effondrement en 2001, ait rejeté ses offres pour aider à réparer la catastrophe qu’il établi. Il affirme qu’il aurait pu “collecter facilement certaines données” que FTX n’a ​​pas pu trouver. À la manière de Trump, il reflète parfois une attitude «moi seul peut y remédier» – même si à d’autres moments de cette saga, lorsque cela lui convenait, il a pris soin de noter que sur certains éléments, il ne faisait pas attention.

Bankman-Fried dit qu’il est toujours au courant de “des milliards de dollars d’offres sérieuses de financement” pour rendre les clients “essentiellement entiers”, mais cela nécessiterait que l’entreprise soit redémarrée en tant qu’échange. On ne sait pas de qui ces offres sont censées provenir. Et puis, son témoignage blâme encore une fois ailleurs pour ces nouveaux fonds magiques et mystérieux qui n’apparaissent pas. « J’admets que je ne suis pas optimiste quant à certaines parties du processus », dit-il. “Je n’ai moi-même été témoin d’aucun progrès de la part de l’équipe de M. Ray vers la collecte de fonds substantiels ou le redémarrage de l’échange.”

Ray a été tranchant et franc dans son analyse de ce qui s’est passé avec FTX au fur et à mesure qu’il apprend plus de détails. Dans son témoignage devant le comité des services financiers de la Chambre le mardi 13 décembre (l’audience à laquelle Bankman-Fried devait également comparaître), Ray a déclaré que FTX avait fait une « dépense excessive » de 5 milliards de dollars de la fin de 2021 à 2022, et que les prêts et d’autres paiements de plus d’un milliard de dollars ont été versés à des initiés. Il a déclaré que l’effondrement de FTX résultait de la “concentration absolue du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués qui n’ont mis en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou des contrôles nécessaires à une entreprise qui se voit confier d’autres l’argent ou les actifs des gens. Ray a également déclaré lors de l’audience de la Chambre que FTX QuickBooks d’occasion pour la comptabilité. Il y avait, dit-il, «aucun raffinement» et une « absence de tout management » chez FTX.

Bon nombre des paroles et des actions de Bankman-Fried au cours des dernières semaines ont été pour le moins mesquines et souvent à la limite du délire. Il a pris des coups à Binance, le concurrent qui a en partie provoqué l’effondrement de FTX, accusant son PDG de mentir et affirmant que la société, qui avait brièvement envisagé d’acheter FTX, n’avait jamais eu l’intention de conclure l’accord. (Bankman-Fried mis à part, Binance fait face à ses propres problèmes.)

Dans son témoignage préparé, il dit que la nouvelle direction de FTX est “destructrice”. Il semble qualifier Ray et d’autres de racistes, déclarant que leur décision de saisir les actifs de FTX hors des Bahamas et aux États-Unis équivaut à “une intention malveillante et à l’incompétence de la part d’autres races, cultures et gouvernements” qui seraient “considérés profondément offensant s’il est dirigé contre les minorités américaines.

Peut-être qu’il pensait pouvoir s’en tirer comme ça parce que c’est souvent comme ça que les choses fonctionnent

Rétrospectivement, il est difficile de ne pas regarder Bankman-Fried maintenant et de se demander comment il a pu réussir tout cela. La réponse est simplement qu’il a été autorisé à le faire.

Il a réussi à lever 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs, y compris de grands noms comme Sequoia, Tiger Global et SoftBank, qui, semble-t-il, n’ont pas regardé de très près sous le capot. Il a fait l’objet de multiples profils largement flatteurs qui s’émerveillaient de son apparence schlubby et de son engagement apparent envers la philosophie de l’altruisme efficace et les causes philanthropiques. Les médias continuent de noter que ses parents sont professeurs de droit à Stanford et qu’il a grandi dans des cercles intelligents, riches et libéraux, comme si cette éducation avait une sorte de signification importante.

Si les règles ne se sont jamais appliquées à vous, pourquoi commenceraient-elles maintenant ?

Compte tenu de tout cela, il est logique que Bankman-Fried ait certainement auparavant et même maintenant fait preuve d’une telle audace dans ses décisions commerciales et ses actions personnelles. Si vous dites à tout le monde que vous êtes génial et que vous avez tout compris, et que tout le monde autour de vous insiste constamment sur le fait que vous êtes génial et que vous avez tout compris, vous pourriez très bien être enclin à accepter. Si les règles ne se sont jamais appliquées à vous, pourquoi commenceraient-elles maintenant ? Vous atteignez le statut de prodige et vous remarquez que personne autour de vous ne se moque vraiment de la façon dont vous y êtes arrivé, alors vous continuez avec – même si cela implique peut-être de commettre de gros crimes présumés.

Ce qui attend Bankman-Fried n’est pas clair. Il semble avoir beaucoup de problèmes et il aura probablement une équipe de très bons avocats pour le défendre devant le tribunal (bien qu’il tienne compte de leurs conseils reste une question ouverte). À tout le moins, il devra probablement se détendre sur les interviews des médias et tweeter pendant un certain temps. Bien que compte tenu de son amour pour parler avec la presse – et de l’amour de la presse pour parler avec lui – ce ne sera probablement pas la dernière fois que nous entendrons parler de lui.

La plus grande question à poser au-delà de Bankman-Fried lui-même est peut-être de savoir comment il a pu obtenir un tel statut en premier lieu, afficher une telle arrogance sans jamais craindre que cela ne se produise avant une chute. Peut-être que le plus effrayant, c’est que des gars comme ça s’en sortent tout le temps avec des trucs comme ça. Il y a peut-être un SBF 2.0 qui se cache au coin de la rue, mais plus probablement, il y en a quelques-uns qui se cachent à la vue de tous en ce moment.