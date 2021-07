L’arrestation de l’ami de Trump, Tom Barrack, braque les projecteurs sur les Émirats arabes unis

Thomas Barrack, fondateur et président de Colony Capital LLC, écoute lors d’une interview à Bloomberg Television à New York le 18 juillet 2016.

Un juge a ordonné la détention de Barrack et Grimes, les audiences sur le cautionnement étant fixées à lundi.

L’acte d’accusation en sept chefs accuse également Barrack d’entrave à la justice et d’avoir fait de multiples fausses déclarations lors d’un entretien en 2019 avec les autorités fédérales. L’acte d’accusation comprend également Matthew Grimes, 27 ans, d’Aspen, Colorado; et un ressortissant des Émirats arabes unis de 43 ans, Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi.

Un acte d’accusation déposé mardi devant un tribunal fédéral de New York allègue que Tom Barrack, un ami de longue date et associé commercial de Trump, a travaillé pendant des années pour développer cette relation en promouvant secrètement les intérêts des Émirats arabes unis grâce à son influence sur la campagne présidentielle de 2016 de Trump et son administration.

Entre ventes d’armes et accords diplomatiques, les Émirats arabes unis, un croissant de terre relativement petit niché entre l’Arabie saoudite et le golfe Persique, ont joué un rôle majeur dans la politique de l’ancien président Donald Trump dans la région.

En octobre 2020, Broidy a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue d’agir en tant qu’agent étranger non enregistré.

Le New York Times , citant des centaines de pages de correspondance entre les deux hommes, faisait également état en 2018 d’une campagne menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour influencer la Maison Blanche de Trump.

Alors qu’il était conseiller des Émirats arabes unis, George Nader, qui a par la suite plaidé coupable d’accusations de pédophilie et de pornographie dans une affaire découlant de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie, avait viré 2,5 millions de dollars au collecteur de fonds de Trump, Elliott Broidy, l’Associated Press a rapporté en 2018 .

Les Émirats arabes unis – une fédération de sept monarchies arabes, avec une population d’un peu moins de 10 millions d’habitants – abritent plusieurs fonds souverains, tels que l’Abu Dhabi Investment Authority, qui s’élève à près de 700 milliards de dollars. Entre 35% et 50% des investissements de l’ADIA sont stationnés en Amérique du Nord, selon le site du fonds .

L’acte d’accusation indiquait que Barrack avait officieusement conseillé des responsables américains sur la politique au Moyen-Orient et avait également cherché à être nommé à un poste de direction au sein du gouvernement américain, notamment en tant qu’envoyé spécial au Moyen-Orient.

« M. Barrack s’est mis volontairement à la disposition des enquêteurs dès le départ. Il n’est pas coupable et plaidera non coupable », a déclaré un porte-parole de Barrack à CNBC dans un communiqué.

Les Emirats Arabes Unis, où Trump noué des liens commerciaux avant de devenir président, s’est imposé comme un partenaire clé des États-Unis dans la région sous l’administration Trump.

Les Émirats arabes unis ont signé les accords d’Abraham de 2020, qui ont pris des mesures pour normaliser les relations diplomatiques entre les nations arabes et Israël. Le pacte a fait des Émirats arabes unis le premier État du golfe Persique à normaliser ses relations avec Israël et le troisième pays arabe, après l’Égypte et la Jordanie.

En novembre dernier, le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a annoncé que l’administration Trump vendrait plus de 23 milliards de dollars valeur d’équipement militaire aux Émirats arabes unis « en reconnaissance de l’approfondissement de nos relations » et du « besoin de la nation de capacités de défense avancées pour se dissuader et se défendre contre les menaces accrues de l’Iran ».

En avril, l’administration du président Joe Biden aurait a déclaré au Congrès qu’il procéderait à la vente d’armes de l’ère Trump. L’accord comprend des dizaines d’avions de combat F-35 de Lockheed Martin, la plate-forme d’armes la plus chère des États-Unis, ainsi que des drones MQ-9 Reaper armés par General Atomics.

Les États-Unis, premier exportateur mondial d’armes, envoient la moitié de leurs armes au Moyen-Orient, selon un rapport par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Les importations d’armes au Moyen-Orient étaient 25 % plus élevées de 2016 à 2020 qu’entre 2011 et 2015.

Après l’Arabie saoudite et le Qatar, les Émirats arabes unis sont le deuxième plus gros acheteur d’armes américaines au Moyen-Orient.

– Amanda Macias a rapporté de Washington. Kevin Breuninger a rapporté de New York.