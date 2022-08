L’arrestation de Kamaal R Khan pour un “tweet controversé” déclenche des mèmes sur Twitter

KRK a été arrêté par la police de Mumbai pour un tweet controversé qu’il a fait en 2020 et, comme on pouvait s’y attendre, les mèmes ont déjà commencé à s’accumuler sur Twitter. Kamaal Rashid Khan, connu pour ses hautes affirmations sur lui-même et ses graves allégations (non fondées) contre une pléthore de célébrités de Bollywood, a été arrêté après avoir atterri à l’aéroport de Mumbai. Il sera présenté aujourd’hui devant le tribunal de Borivali, rapporte l’agence de presse ANI.

KRK n’a jamais déçu les créateurs de mèmes même dans ses bons jours et est responsable de certains des mèmes classiques. Aujourd’hui, en particulier, les gens font des mèmes sur les stars de Bollywood, étant donné que KRK appelle souvent au boycott de leurs films.

Les fans de Bollywood célèbrent les nouvelles de l’arrestation de KRK #KRKArrested .

Bhai log wait Karo, il reviendra torréfier bollywood avec un double divertissement maintenant.

Je ne peux pas attendre maintenant #BoycottBrahmastra pic.twitter.com/1yUYK1E6FK – J (@jaywinlove) 30 août 2022

Récemment, KRK a fait la une des journaux après avoir affirmé que l’acteur Anushka Sharma était à l’origine de la “dépression” de son mari joueur de cricket Virat Kohli. Il a écrit dans un tweet qu’elle a dû “se mettre dans la tête” qu’il est déprimé car il est le premier joueur de cricket indien à avoir fait une telle confession sur sa santé mentale. Il a supprimé le tweet quelque temps plus tard après avoir reçu un énorme contrecoup sur les réseaux sociaux.

Il a également récemment eu du boeuf à régler avec Hrithik Roshan, en particulier en ce qui concerne le prochain film de Hrithik, Vikram Vedha. KRK ne nous a jamais fait défaut en matière de prises chaudes et a apporté l’allégation très sérieuse selon laquelle Hrithik aurait pu copier sa scène de Deshdrohi. Pour être précis, c’est la scène qui est devenue un mème classique, où le personnage de KRK se fait tirer dessus, gémit sans inflexion et demande “magar kyun?” avant de basculer en arrière dans un ralenti atroce deux balles plus tard.

