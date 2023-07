L’arrestation de Gilgo Beach soulage les familles – NBC New York

La piste s’était refroidie alors que les indices diminuaient soudainement. Pendant un certain temps, des doutes ont tourbillonné quant à savoir si un tueur qui aurait jeté les restes de ses victimes féminines le long de la côte éloignée de Long Island à New York serait jamais attrapé.

Puis finalement, après plus d’une douzaine de longues années, les familles endeuillées des victimes ont été soulagées vendredi lorsque les autorités ont annoncé l’arrestation d’un architecte de 59 ans qu’elles croient responsable de leur mort.

L’arrestation a ravivé la colère et le chagrin – mais a également amené la perspective de la fermeture – pour les membres de la famille, dont Amy Brotz, dont la cousine, Melissa Barthelemy, a été la première des victimes à être découvertes, trouvées accidentellement lors d’une recherche d’une autre femme.

« Je ne peux pas comprendre cela », a déclaré Brotz, quelques heures seulement après avoir été surpris par la nouvelle inattendue d’une arrestation. « Dieu a apporté la paix aux familles », a-t-elle dit. « Peut-être que nous pouvons commencer la guérison. »

L’épreuve qui a duré des années a été particulièrement troublante pour Brotz et sa famille, car les procureurs ont déclaré que le suspect avait utilisé le téléphone portable de Barthelemy pour tourmenter ses proches avec des appels peu après sa disparition, dont un dans lequel il a déclaré l’avoir tuée.

Pour accélérer la recherche de la dépouille de Barthelemy, sa famille engagea une voyante qui fournira des indices alléchants qui se révéleront prophétiques : elle serait retrouvée dans une tombe peu profonde le long du rivage, près d’un panneau avec la lettre G.

Gilgo Beach deviendrait le point central de l’enquête de longue date sur la découverte de 11 ensembles de restes, dont celui d’un tout-petit, tous jetés le long de la promenade qui coupe la longueur d’une mince bande de sable blanc, de terre, de ronces et de marais. connue sous le nom de Jones Beach Island. Le bambin et trois autres victimes n’ont pas encore été identifiés. Les 10 victimes adultes, y compris la mère du tout-petit, étaient des travailleuses du sexe, a indiqué la police.

Mais les enquêteurs disent que le suspect, Rex Heuermann, 59 ans, pourrait ne pas être responsable de tous les décès. Outre l’affaire Barthelemy, il n’a pour l’instant été accusé que d’avoir tué deux autres personnes, Megan Waterman et Amber Costello, portées disparues en 2010. Il est également le principal suspect dans la mort d’une quatrième femme disparue la même année. , Maureen Brainard Barnes. Heuermann dit qu’il est innocent, selon son avocat.

Barthelemy, qui a grandi à Buffalo, New York, a été retrouvée le 11 décembre 2010, plus d’un an après sa disparition. Deux jours plus tard, les corps de trois autres jeunes femmes ont été retrouvés à proximité.

Le tueur a fourni des indices, notamment des mèches de cheveux, la toile de jute utilisée pour envelopper les corps et une ceinture en relief avec d’éventuelles initiales.

Et il y a eu les appels téléphoniques, dont un passé à partir du téléphone portable de Barthelemy le jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois, qui seraient retracés jusqu’à la ville de Long Island de Massapequa, à environ 20 miles (32 kilomètres) de l’endroit où son corps serait retrouvé plus tard, pas loin de chez Heuermann.

« J’aimerais qu’il souffre aux mains d’autres détenus », a déclaré la mère de la victime, Lynn Barthelemy, à NBC News.

« La mort est trop bonne pour lui », a-t-elle déclaré.

Mais elle a également exprimé son soulagement qu’un suspect soit finalement en garde à vue.

Une question clé persiste cependant : pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ? C’était une question que le suspect avait apparemment aussi, lorsque les procureurs disent qu’il est allé en ligne pour demander: « Pourquoi le tueur en série de Long Island n’a-t-il pas été attrapé. »

Waterman a été retrouvée près de Gilgo Beach en décembre 2010, six mois après avoir embarqué dans un bus du Maine à New York. Mais sa mère, Lorraine Ela, est décédée l’année dernière sans savoir si l’assassin de sa fille serait un jour retrouvé.

Les espoirs d’Ela ont été renforcés il y a trois ans lorsque les enquêteurs ont découvert de nouvelles preuves : une ceinture en relief avec deux lettres qui auraient pu appartenir au suspect.

« Je ne peux qu’être positive à propos de tout », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision de Portland WGME en janvier 2020.

Nicole Haycock, l’une des amies de longue date de Waterman et ancienne petite amie de son frère, a été surprise par l’annonce de l’arrestation de Heuermann vendredi. Au début, elle pensait que c’était un canular.

« Il y a tellement de questions que j’ai encore », a-t-elle dit, notamment « Pourquoi elle? »

Sept des 11 victimes dont les restes ont été retrouvés sur l’île de Jones Beach n’étaient pas mentionnées dans les documents d’inculpation de Heuermann. Parmi eux : Jessica Taylor, une femme de 20 ans de Washington, DC, portée disparue à New York en juillet 2003.

Devant le palais de justice où Heuermann a été interpellé vendredi, sa cousine Jasmine Robinson a fait remarquer que « la pleine justice » ne sera rendue que lorsque toutes les affaires seront résolues.

Robinson a également déclaré qu’elle espérait que Taylor « se souviendrait d’elle comme d’une belle jeune femme, et non de ce qu’elle faisait à l’époque ».

Une autre victime non mentionnée était Valerie Mack, qui avait 24 ans lorsqu’elle a quitté pour la dernière fois la maison de sa famille à Port Republic, New Jersey.

Le procureur du district du comté de Suffolk, Raymond Tierney, a présenté certaines des preuves contre le suspect du meurtre de Gilgo Beach, Rex Heuermann, y compris des recherches graphiques sur Internet et des téléphones à plusieurs brûleurs.

Initialement connue sous le nom de « Jane Doe No. 6 », certains de ses restes ont été découverts pour la première fois en 2000 à Manorville, New York, à environ 80 kilomètres à l’est de l’endroit où d’autres de ses restes ont été découverts sur Gilgo Beach plus de 10 ans plus tard. . Elle est restée non identifiée jusqu’à ce que des tests génétiques révèlent son identité il y a à peine trois ans.

La famille a essayé de la signaler comme disparue, mais la police les a convaincus qu’elle s’était probablement enfuie et ne voulait pas être retrouvée.

« Pour autant que nous le sachions, elle était toujours portée disparue », a déclaré sa sœur Danielle Mack. « Nous savions que quelque chose n’allait pas parce que … nous ne croyons tout simplement pas qu’elle ne serait jamais revenue après 20 ans. »

Mack a déclaré que la famille avait été stupéfaite par la nouvelle d’une arrestation.

« C’est beaucoup à traiter », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne savait pas quoi penser du fait que Heuermann n’était pas accusé de la mort de Valérie.

« J’attends juste que tous les autres faits sortent pour que nous comprenions vraiment ce qui s’est passé et qui est responsable, a-t-elle dit, « et j’espère que la bonne personne sera traduite en justice. »

Il y a eu des théories contradictoires quant à savoir si Shannan Gilbert, une autre travailleuse du sexe de 24 ans, a été tuée ou noyée dans un marais alors qu’elle fuyait une maison en bord de mer.

Son appel frénétique à la police avant sa disparition en mai 2010 a déclenché une recherche qui a conduit par hasard à la découverte des quatre premiers corps, connus sous le nom de Gilgo Four, et d’autres restes peu après.

Bien que tous les cas n’aient pas été résolus, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que de nombreuses communautés touchées « dormiraient beaucoup plus facilement » après la capture de Heuermann.

« De nombreuses familles dont la vie vient d’être bouleversée, se demandent toujours, se demandent ce qui s’est passé et l’auteur sera-t-il un jour traduit en justice – espérons-le … la réponse sera oui », a-t-elle déclaré vendredi lors d’un événement sans rapport à Long Island.

Alors que la fermeture pourrait être proche pour Brotz et sa famille, l’épreuve n’est pas encore terminée. Elle craint que les procureurs ne soient pas en mesure de prouver leur cas au-delà de tout doute raisonnable, et elle se méfie du bilan émotionnel et du traumatisme revécu qui reste à venir si l’affaire devait être jugée.

« Le fait que ma famille doive s’asseoir et écouter tout cela, chaque petit détail spécifique me rend malade », a déclaré Brotz.