L’arrestation de Gaurav Taneja pour la célébration de son anniversaire fait voler les mèmes sur Twitter

YouTuber Gaurav Taneja alias Flying Beast a été arrêté par la police de Noida samedi après que des milliers de fans, à la demande de sa femme Ritu Rathee, se soient réunis dans une station de métro pour fêter son anniversaire. Taneja a d’abord été détenue par la police pour avoir enfreint les ordonnances d’interdiction qui ont été imposées à Noida compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19, puis arrêtée en vertu de l’article 144 du CrPC, article 188 (Désobéissance à un ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) du Code pénal indien et de l’article 341 (Punition pour contrainte abusive) du CPI. Il a été libéré sous caution quelques heures après l’arrestation.

Twitter, selon le rituel, a fait des mèmes de la situation. Taneja a publié une déclaration sur l’incident et a également déclaré qu’il avait la permission de fêter son anniversaire dans le métro. Il semblerait également qu’il se soit un peu moqué de lui-même, partageant un certain nombre de mèmes faits à ses frais sur ses histoires Instagram.

“De nombreux messages, photographies et mèmes peu recommandables circulent sur les réseaux sociaux en relation avec l’incident qui s’est produit hier (samedi) au cours duquel Gaurav Taneja a été brièvement détenu par la police de Noida. Par conséquent, il a été estimé que nous devrions remettre les pendules à l’heure », lit-on dans la déclaration de Taneja, citée par E-Times.

La déclaration mentionnait en outre que la Noida Metro Rail Corporation Ltd avait diffusé son plan pour réserver des voitures de métro pour les célébrations. Le YouTuber a également remercié ses fans pour la “réponse écrasante” et les a soutenus en disant qu’ils n’avaient soulevé aucun slogan répréhensible et n’étaient même pas violents.

“Il est pertinent de mentionner ici que ces fans n’étaient pas violents et n’ont pas lancé de slogans répréhensibles ni nui à la propriété publique”, indique le communiqué. “Un comportement exemplaire en dit long sur l’exemple que le couple d’influenceurs a donné à ses fans”, a-t-il ajouté.

Le couple a conclu en disant que puisqu’ils avaient toutes les autorisations nécessaires, ils suivraient un cours juridique en la matière.

