Le fondateur de Telegram était traité comme un défenseur de la liberté d’expression lorsque cela servait les intérêts occidentaux, a déclaré Aleksandar Vucic

Les accusations portées contre le fondateur de Telegram, Pavel Durov, en France montrent que l’Occident a abandonné les valeurs qu’il défendait il y a quelques années à peine, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic.

Le Russe de 39 ans a été arrêté samedi par les autorités françaises après son arrivée à Paris en avion privé depuis l’Azerbaïdjan. Durov possède également les passeports français, émirati et saint-kitts-et-nevis.

S’exprimant lors d’un journal télévisé lundi soir, Vucic a déclaré que le cas de Durov était « intéressant » et l’a comparé à la persécution de Julian Assange et d’Edward Snowden.

« En 2018, lorsque la Russie a exercé une légère pression juridique sur lui, quelque 26 groupes occidentaux ont signé une pétition demandant à l’État russe de cesser de violer sa liberté. Cinq ou six ans plus tard, c’est tout à fait normal. [for them] pour le faire arrêter et vouloir fermer Telegram en Occident », a déclaré Vucic.

« Tout est sens dessus dessous, la réalité elle-même a été modifiée pour correspondre à leurs intérêts. »















La France a dévoilé lundi la longue liste des charges préliminaires contre Durov, accusant le magnat de Telegram d’avoir « facilitant » Il aurait mené des activités illégales sur sa plateforme – allant du trafic de drogue au blanchiment d’argent en passant par la pornographie infantile – en refusant de coopérer avec les enquêteurs français qui poursuivent un tiers non identifié.

Le président Emmanuel Macron a défendu l’arrestation, insistant sur le fait que les accusations contre Durov étaient « Ce n’est en aucun cas une décision politique. »

Le propriétaire de X, Elon Musk, le journaliste américain Tucker Carlson et l’investisseur de la Silicon Valley David Sacks ont dénoncé l’arrestation de Durov comme une attaque contre la liberté d’expression.















Snowden, un lanceur d’alerte qui a révélé l’étendue de l’espionnage de la NSA sur les Américains et les dirigeants étrangers en 2012, a accusé la France de détenir Durov « otage » afin d’accéder aux communications privées sur Telegram.

Vucic a évoqué la situation de Durov dans le contexte des critiques des Etats-Unis et de l’Union européenne contre la Serbie, qui persécute l’opposition politique. Selon le président serbe, l’Union européenne frappe et arrête régulièrement des centaines de manifestants, alors que Belgrade tolère beaucoup moins les émeutes.

« Tout est à l’envers ! » a déclaré Vucic. « Quand on accorde la plus grande des libertés, on est un dictateur. Moins il y a de libertés, plus on en parle. »