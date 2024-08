Le chef du parti Patriots, Florian Philippot, a demandé si Elon Musk serait détenu s’il atterrissait dans le pays

Florian Philippot, le chef du parti Les Patriotes, a critiqué le gouvernement du président français Emmanuel Macron. « fous » à propos de la détention du fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov.

Selon les médias français, l’entrepreneur russe, qui possède également la nationalité française et émirienne, a été arrêté samedi à l’aéroport de Paris-Le Bourget et devrait comparaître devant un tribunal dimanche soir. Les autorités françaises auraient émis un mandat d’arrêt contre Durov, arguant que la modération insuffisante permet à Telegram d’être largement utilisé par les criminels.

« La France offre au monde son visage tyrannique » Philippot a déclaré l’arrestation de Durov dans un message publié sur X (anciennement Twitter) dimanche. « Il faut se libérer de ces fous » a-t-il ajouté, faisant référence au gouvernement de Macron.

Le politicien s'est également demandé si le propriétaire de X et PDG de Tesla et SpaceX « Elon Musk est [also] jeté en prison s'il remet les pieds en France, pour avoir désobéi à la réglementation européenne de censure DSA (Digital Services Act).















La directrice de la Ligue russe pour un Internet sûr, Ekaterina Mizulina, avait suggéré plus tôt que les autorités françaises n’avaient pas agi de manière indépendante dans leur décision d’arrêter Durov. « Il est évident que cette arrestation est une attaque contre TON (une plateforme basée sur la blockchain développée à l’origine par les créateurs de Telegram) dans laquelle de grandes entreprises russes ont investi. Il s’agit en partie d’une continuation de la politique de sanctions des États-Unis » contre la Russie, a-t-elle déclaré.

Dimanche également, le vice-président du parlement russe, Vladislav Davankov, a appelé les autorités françaises à libérer Durov. « pourrait être motivé par des raisons politiques et utilisé pour accéder aux informations personnelles des utilisateurs de Telegram », ce que Moscou ne peut pas permettre, a-t-il averti dans un message sur Telegram.