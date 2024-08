Le PDG de Telegram n’aurait pas atterri à Paris s’il avait pensé être en danger, a déclaré Georgy Loboushkin à RT

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, n’aurait pas « a négligé sa propre sécurité » et atterrir à Paris s’il pensait que les autorités françaises envisageaient sérieusement de l’arrêter, a déclaré à RT son ancien attaché de presse Georgy Loboushkin. Loboushkin pense que l’ordre d’arrêter Durov est probablement venu de Washington. Dourov a été arrêté samedi à l’aéroport de Paris-Le Bourget, juste après son arrivée d’Azerbaïdjan en jet privé. Selon les médias français, le parquet de Paris envisage d’inculper l’homme de 39 ans pour complicité de trafic de drogue, délits de pédophilie et fraude, arguant que la modération insuffisante du contenu de Telegram, ses outils de cryptage puissants et son manque présumé de coopération avec la police permettent aux criminels de prospérer sur l’application. « C’est un grand mystère de savoir pourquoi il a ignoré sa propre sécurité et a décidé d’atterrir à Paris », Loboushkin l’a déclaré à RT dimanche. « Il a montré tout au long de son histoire qu’il était une personne assez prudente dans ce sens. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne servait à rien d’aller en prison. »

Selon Loboushkin, l’homme d’affaires d’origine russe ne savait probablement pas qu’un mandat d’arrêt était en préparation contre lui, ou pensait – compte tenu du respect par Telegram des lois et sanctions locales – qu’il n’aurait pas de sérieux ennuis.

« Je pense que l’attaque ne vient ni de l’UE ni de la France » a déclaré Loboushkin. « Il s’agit très probablement d’une attaque des États-Unis, qui traquent Pavel Durov depuis longtemps, et Durov en a toujours parlé. »















« Il a déclaré, par exemple dans une interview avec Tucker Carlson, que lui et ses employés étaient sous pression, ou du moins qu’il y avait une sorte de surveillance menée par le FBI », a poursuivi l’ancien porte-parole. « Je pense que les causes profondes sont là, donc cela n’a aucun sens de discuter des intentions des autorités françaises qui l’ont arrêté, car elles ne jouent aucun rôle ici. »

Dans une interview avec Carlson en avril, Durov a déclaré qu’il avait dessiné « trop d’attention » des forces de l’ordre à chaque fois qu’il se rendait aux États-Unis, et a affirmé que des agents des services de renseignement américains avaient tenté de recruter l’un de ses employés pour installer une porte dérobée dans l’application qui leur aurait permis d’espionner les utilisateurs de Telegram.

Loboushkin n’est pas le seul commentateur à suggérer que les États-Unis étaient derrière l’arrestation de Durov. « Les Américains sont derrière la situation dans son ensemble », Ekaterina Mizulina, la présidente de la Ligue russe pour un Internet sûr, a déclaré dimanche que Washington voulait à la fois restreindre la libre circulation de l’information et attaquer TON, une plateforme blockchain initialement développée par les créateurs de Telegram. De grandes entreprises russes investissant dans TON, l’arrestation est essentiellement « une continuation de la politique de sanctions des États-Unis », Mizulina a écrit sur Telegram.

L’investisseur américain David Sacks a affirmé dimanche que l’engagement de Durov en faveur de la liberté d’expression et de la confidentialité des utilisateurs faisait de lui une cible à Washington. Dans un article sur X, Sacks a déclaré que « Utiliser des pays alliés pour contourner les protections du Premier Amendement est la nouvelle « restitution » » faisant référence à l’utilisation par les États-Unis d’aéroports et de bases militaires étrangers pour transporter des suspects terroristes dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre.