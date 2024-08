L’arrestation de Durov « dans l’esprit de la loi sur les services numériques de l’UE » – source TASS — RT World News

La réglementation stipule que les entreprises technologiques sont responsables de la surveillance du contenu sur leur plateforme

L’arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, en France est conforme à la loi sur les services numériques (DSA) de l’UE, qui stipule que les fournisseurs de services sont responsables du contenu partagé sur leurs plateformes, a rapporté dimanche TASS, citant une source du système juridique du bloc.

L’entrepreneur technologique russe, qui est également citoyen français, émirati et saint-kitts-et-nevis, a été arrêté samedi à son atterrissage à l’aéroport de Paris-Le Bourget. Il serait accusé de ne pas avoir réussi à freiner les activités criminelles sur sa plateforme.

L’arrestation de Durov est « pleinement conforme à l’esprit et aux principes » de DSA, a déclaré la source de TASS. « Si l’opérateur veut éviter les sanctions, il doit automatiquement retirer les contenus interdits par le régulateur européen.















La source a toutefois ajouté que le DSA « ne comporte pas de responsabilité personnelle ou pénale, ce qui signifie que les poursuites en France sont allées beaucoup plus loin. » La source a ajouté que l’équipe juridique de Durov serait confrontée « des difficultés supplémentaires », car les allégations portées contre lui pourraient être liées à la question de la sécurité nationale française et qu’il serait plus difficile d’organiser une campagne publique en sa faveur étant donné son origine russe.

Durov a quitté la Russie au milieu des années 2010 en raison d’un désaccord avec le gouvernement et vit depuis principalement aux Émirats arabes unis. En 2021, il a acquis la nationalité française et émiratie.

Il a insisté sur le fait que c’était son « position de principe » pour garder les données des utilisateurs privées et qu’il « Je préfère être libre que de recevoir des ordres de qui que ce soit. » Dans une interview avec le journaliste américain Tucker Carlson en avril, Durov a déclaré qu’il avait subi des pressions de la part du gouvernement américain pour installer un système de surveillance. « porte arrière, » ce qu’il a refusé de faire.

Telegram a publié une déclaration dimanche, affirmant que ses politiques de modération de contenu étaient « dans les normes de l’industrie. »

Plusieurs personnalités russes et étrangères ont condamné l’arrestation de M. Durov, la qualifiant d’atteinte à la liberté d’expression et à la libre circulation de l’information. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que le consulat à Paris avait demandé à pouvoir rencontrer M. Durov.