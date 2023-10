L’arrestation de Chandler Jones était due à la violation d’une ordonnance de protection accordée après un récent incident.

L’arrestation de l’ancien ailier défensif des Las Vegas Raiders Chandler Jones à Las Vegas le 29 septembre fait suite à une prétendue violation d’une ordonnance de protection qui a été accordée à une femme anonyme après un incident survenu le 12 septembre, selon des documents de police. obtenu par L’Athlétisme jeudi.

L’ordonnance de protection que Jones est accusée d’avoir violée a été accordée après que les agents ont répondu à un rapport d’une femme alléguant qu’elle avait été victime de coups et blessures domestiques et que Jones, qu’elle a identifié comme son ex-petit-ami, était l’agresseur, selon le rapport.

La femme a déclaré que Jones avait frappé à sa porte avec une lampe de poche et sans chaussures. Elle a dit qu’il avait quitté la résidence en mars, mais elle pensait qu’il rendait un véhicule qu’il lui avait emprunté et elle a ouvert la porte de son garage. Jones a ouvert la porte arrière à l’aide d’un clavier tout en disant qu’il allait chercher ses chaussures. Lorsqu’il est monté à l’étage et a essayé d’entrer dans sa chambre, elle est allée l’arrêter et il l’a poussée contre une balustrade, selon le rapport.

Elle a déclaré à la police que Jones «divaguait de manière incohérente», indique le rapport, et elle pensait qu’il se droguait. Il est descendu et a emmené son chien avant de partir. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, la femme a refusé les soins et a déclaré qu’elle n’était pas blessée, mais a signalé les violences domestiques. Le rapport indique qu’il existe des enregistrements téléphoniques et des vidéos de surveillance.

Plus tard dans la journée, la police a contacté Jones et a déclaré qu’il avait nié que les coups et blessures avaient eu lieu.

L’ordonnance de protection était valable du 14 septembre au 13 décembre, selon le rapport de police.

Selon un deuxième rapport de police, le 28 septembre, des policiers ont été appelés pour répondre à des troubles familiaux. L’appelant a déclaré qu’elle avait une ordonnance de protection active contre Jones, et qu’il se trouvait actuellement dans son jardin et en violation de l’ordonnance.

Au moment où les policiers sont arrivés, l’homme qu’elle a identifié comme étant Jones avait disparu. L’ordonnance de protection avait été signifiée à Jones plus tôt dans la journée et, en réponse, il a commencé à envoyer des messages à la victime sur Snapchat. Plus tard dans la journée, elle a vu sur les images de sécurité de son domicile que Jones était chez elle et qu’il était entré dans la cour et avait pris des objets avant de partir, selon le rapport.

Par la suite, elle a déclaré avoir reçu des vidéos de Jones via Snapchat le montrant en train de brûler les objets. Lorsque les policiers ont réussi à localiser Jones, ils l’ont arrêté et l’ont inculpé de deux chefs d’accusation de violation d’une ordonnance de protection temporaire pour violence domestique. Une date d’audience a été fixée au 4 décembre.

Une tentative d’obtenir des rapports de police sur les deux incidents a été initialement refusée en raison d’une injonction placée sur les dossiers après que Jones a intenté une action en justice pour des raisons de confidentialité. L’Athlétisme a reçu les rapports jeudi en début de soirée.

Les Raiders ont libéré Jones après son arrestation le 29 septembre, le dernier d’une série d’incidents survenus en septembre impliquant le quadruple Pro Bowler.

Plus tôt en septembre, il a écrit dans un article sur les réseaux sociaux qu’il avait récemment été hospitalisé « contre ma volonté » par les pompiers de Las Vegas, puis emmené dans un centre de santé comportementale. Jones a partagé des photos de ce qui semblait être des entrées de journal et une déclaration des droits des patients pour un établissement de santé mentale. Jones a été diffusé en direct sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la semaine dernière et a fait des allégations non étayées sur les membres de l’organisation Raiders au cours d’un monologue de 25 minutes.

Las Vegas a placé Jones sur la liste des maladies non liées au football le 20 septembre après avoir déjà été absent de l’équipe pendant plusieurs semaines. Il a raté le dernier entraînement du camp d’entraînement de l’équipe le 31 août et, le 5 septembre, il a accusé les Raiders sur Instagram de lui avoir interdit l’accès au quartier général de l’équipe, déclarant, entre autres, qu’il ne voulait plus jouer pour Las Vegas et qu’il avait un problème avec l’entraîneur Josh McDaniels et le directeur général Dave Ziegler. Jones a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que les Raiders avaient envoyé une équipe d’intervention en cas de crise et des policiers à son domicile à Las Vegas.

Il a également indiqué que des représentants de la NFLPA avaient tenté de le contacter. Jones a dit à plusieurs reprises qu’il voulait jouer au football mais qu’il n’y était pas autorisé. Auparavant, il avait accusé le propriétaire des Raiders, Mark Davis, d’avoir un « secret » qui révélerait pourquoi Jones avait été absent de l’équipe.

Dans un communiqué la semaine dernière, la NFL a déclaré : « Nous suivons de près l’affaire et sommes en communication constante avec les Raiders. »

Peu de temps après, les Raiders ont publié leur propre déclaration, la première fois depuis le début de l’absence de Jones loin de l’équipe.

« Les Raiders espèrent que Chandler Jones recevra les soins dont il a besoin », indique le communiqué. « Lui, sa famille et toutes les personnes impliquées sont dans nos pensées. Comme il s’agit désormais d’une question juridique, nous ne ferons pas d’autres commentaires. »

(Photo : Kirby Lee / USA aujourd’hui)