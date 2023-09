L’arrestation dans l’affaire du meurtre de Tupac Shakur fait suite à des décennies de complot

La mort de Tupac Shakur après une fusillade en voiture à Las Vegas est restée une affaire non résolue très médiatisée pendant près de 30 ans, attisant les complots de rivalité dans le rap et la couverture médiatique autour de qui voudrait la mort de l’influent star et acteur du hip-hop.

Puis, une avancée décisive : la police de Las Vegas a annoncé vendredi l’arrestation d’un suspect, Duane Keith Davis, l’un des quatre personnes soupçonnées d’être à bord de la Cadillac blanche qui a poursuivi Shakur le 7 septembre 1996.

Un grand jury a inculpé Davis, 60 ans, pour meurtre – un résultat qui a surpris peu de gens après que l’ancien chef de gang de Los Angeles a écrit un mémoire auto-publié en 2019, « Compton Street Legend », se vantant de son implication en tant que témoin oculaire de la fusillade. .

« Tupac Shakur est une légende de la musique, et cette communauté et le monde entier réclament justice pour Tupac », a déclaré le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, lors d’une conférence de presse vendredi. « Et aujourd’hui, nous faisons ce premier pas. »

Mais cela a mis du temps à venir.

Tupac Shakur se produit au Palladium de New York, le 23 juillet 1993. Al Pereira / Archives Michael Ochs / Fichier Getty Images

La famille de Shakur, ses fans et les membres de la communauté noire étaient sceptiques quant à l’enquête et se demandaient pourquoi elle semblait stagner année après année, malgré toute l’attention.

« C’est une histoire qui captive les gens depuis une génération maintenant », a déclaré Jeffrey Ogbar, professeur d’histoire à l’Université du Connecticut et auteur de « Hip-Hop Revolution: The Culture and Politics of Rap ».

« Mieux vaut tard que jamais », a-t-il déclaré à propos d’une arrestation, « mais on craint que les personnes les plus impliquées dans le meurtre aient échappé à la justice ».

Le meurtre de Shakur

Le rappeur, né à New York, a grandi à Baltimore et a déménagé en Californie à l’adolescence, a connu le succès sous le nom d’enregistrement 2Pac, accumulant des succès dans les années 1990 comme « Keep Ya Head Up », « Dear Mama » et « California ». Amour. »

À l’âge de 20 ans, il a joué dans le film « Juice », puis aux côtés de Janet Jackson dans « Poetic Justice ».

La nuit où il a été abattu, Shakur a assisté à un combat entre Mike Tyson et Bruce Seldon avec Marion « Suge » Knight, la fondatrice de Death Row Records, le label de Shakur.

Shakur était passager dans la BMW que Knight conduisait. Vers 23 h 15, alors qu’ils attendaient à un feu rouge près du Strip de Las Vegas en direction d’un club appartenant à Knight, une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et a déclenché une fusillade, ont indiqué les enquêteurs.

Shakur a reçu quatre balles, notamment à la poitrine, et est décédé des suites de ses blessures six jours plus tard. Il avait 25 ans.

L’intersection Marion « Suge » Knight a été tournée à Las Vegas, en 1996. Jack Dempsey / Dossier AP

Le rappeur, qui racontait ses difficultés et tissait des paroles introspectives autour des thèmes de la pauvreté, de la brutalité policière et de la « vie de voyou » autoproclamée, avait déjà enduré des violences. En 1994, il a été abattu de cinq balles dans un studio d’enregistrement de Manhattan lors d’un vol.

« Tupac a malheureusement été victime », a déclaré Ogbar. « De toute évidence, ils diraient qu’il n’était pas un gangster, mais quand il a commencé à fréquenter des gangsters dans le couloir de la mort, il a adopté beaucoup de ces sensibilités. »

Surmonter les obstacles

Un incident survenu la nuit où Shakur a été tué était connu de la police, mais ignoré.

Dans le hall du MGM Grand, où se déroulait le match de boxe Tyson-Seldon, Shakur a eu une altercation avec un homme identifié plus tard par les enquêteurs californiens comme étant Orlando Anderson, membre d’un gang rival à Compton.

À l’époque, cependant, le commandant des homicides de la police métropolitaine de Las Vegas a déclaré que son agence ne savait pas qui était Anderson ni si cela importait. ta-t-il rapporté au Los Angeles Times en 2015 dans le cadre d’un bilan des actions policières.

« Les enquêteurs n’ont aucune raison (…) de croire que l’altercation ait un lien avec la fusillade », avait déclaré le commandant des homicides.

Les autorités n’ont jamais poursuivi vigoureusement Anderson, qui a nié son implication dans la fusillade de Shakur et est décédé deux ans plus tard dans une fusillade entre gangs sans rapport. La police n’a pas non plus donné suite à un membre de l’entourage de Shakur qui a déclaré qu’il pouvait identifier les assaillants – ce témoin est également décédé plus tard, selon le Times.

Dans l’annonce de l’arrestation de Davis vendredi, la police de Las Vegas a déclaré que c’était Davis qui avait « conçu un plan » la nuit de l’altercation au casino pour obtenir une arme à feu et exercer des représailles contre Shakur et Knight pour avoir battu Anderson. La police a accusé Davis, qui était également l’oncle d’Anderson, d’être celui qui « avait donné l’arme aux passagers sur le siège arrière » de la Cadillac, qui avait ensuite ouvert le feu sur la BMW de Shakur.

Derrick Parker, un détective à la retraite de la police de New York qui a utilisé son expertise dans la culture hip-hop pour aider à enquêter sur les homicides liés, a déclaré que les enquêteurs de Las Vegas ne connaissaient pas bien la scène du rap et les gangs et que l’affaire avait été bloquée par les forces de l’ordre concurrentes.

Il y a un autre problème, a-t-il ajouté : la méfiance générale à l’égard de la police et l’appréhension des témoins qui souhaitent fournir des informations. De plus, outre Anderson, deux autres personnes qui se trouvaient à bord de la Cadillac sont décédées dans les années qui ont suivi la fusillade.

« C’était une affaire difficile », a déclaré Parker. Davis « a beaucoup de crédibilité dans la rue. Beaucoup de gens n’allaient pas s’opposer à lui ».

Spéculation de rivalité

Un autre récit s’est imposé à la suite de la fusillade selon lequel Shakur aurait été tué dans le cadre de la querelle de rap entre la côte Est et la côte Ouest impliquant le rappeur de Brooklyn Christopher Wallace, connu sous les noms de scène Biggie Smalls et Notorious BIG.

Les spéculations se sont intensifiées six mois après le meurtre de Shakur, lorsque Biggie a été attaqué dans un drive-by à Los Angeles après les Soul Train Awards. Il a été déclaré mort à l’hôpital.

Même si certains enquêteurs de la police ont a accusé Knight d’avoir ordonné un coup sûr sur le rappeur « Mo Money Mo Problems », il a nié toute implication dans la mort de Biggie, qui reste non résolue.

Une autre théorie du complot non prouvée concernant le meurtre de Shakur suggère que Knight aurait pu vouloir qu’il meure. Pendant ce temps, certains ont saisi l’idée que peut-être La mort de Shakur a été mise en scène et il est toujours en vie.

Mais les procureurs du comté de Clark se disent certains que c’est Davis, connu sous le nom de gang « Keefy D » ou « Keffe D », qui a agi de son propre chef pour faire assassiner Shakur. En juillet, la police de Las Vegas a exécuté un mandat de perquisition dans une maison de Henderson, dans le Nevada, liée à Davis.

Une maison de Las Vegas a été perquisitionnée par la police en lien avec la mort de Tupac Shakur, en juillet. Madeline Carter / Las Vegas Review-Journal / Tribune News Service via le fichier Getty Images

« C’était probablement la dernière fois que nous nous lançais dans cette affaire et que nous parvenions à porter une accusation criminelle », a déclaré vendredi le lieutenant Jason Johansson de la police de Las Vegas, chargé des homicides.

La police a noté que Davis avait parlé publiquement de son implication depuis 2018, semblant s’impliquer. Dans ses mémoires, il écrit : « Le fait qu’ils aient sauté sur mon neveu nous a donné le feu vert ultime pour faire quelque chose. Tupac a choisi le mauvais jeu. »

Davis était détenu sans caution et il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat.

Alors que l’affaire Shakur avance, tout procès potentiel relancera presque certainement les questions sur les raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps pour traduire son assassin en justice, a déclaré Mark Anthony Neal, professeur d’études africaines et afro-américaines à l’Université Duke et auteur de » Black Ephemera : La crise et le défi des archives musicales. »

« Après toutes ces années, les gens ont tellement besoin de tourner la page pour ce jeune homme », a déclaré Neal. « Tupac lui-même était un acteur réfléchi, politiquement doué et créatif. Malheureusement, nous n’avons jamais pu voir la véritable promesse de qui il aurait pu devenir. Il mérite mieux. »