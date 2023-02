L’arrestation d’Andrew Tate met en lumière le boom des caméras sexuelles en Roumanie

Andrew Tate et Tristan Tate.

L’arrestation d’Andrew Tate pour viol présumé et trafic d’êtres humains semble avoir mis en lumière l’industrie en plein essor des caméras sexuelles en Roumanie.

Tate affirme avoir gagné des millions grâce au sex caming – et avait un studio de sex cam jusqu’à son arrestation.

Cependant, d’anciennes sex cam girls et opérateurs de sex cam espèrent que l’arrestation de Tate ne mettra pas l’industrie sous un mauvais jour.

Beaucoup au sein de l’industrie disent que “tout est transparent et légal” – et ils accueilleraient avec plaisir des réglementations.

Le arrêter de l’influenceur en ligne controversé Andrew Tate pour viol présumé et trafic d’êtres humains en Roumanie a braqué les projecteurs sur l’industrie florissante des caméras sexuelles du pays.

En une décennie, il est passé d’une activité de niche à l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de sexe virtuel, avec environ 500 studios surgissant dans ce pays pauvre d’Europe de l’Est.

Mais l’industrie craint l’enquête sur les allégations selon lesquelles Tate – un misogyne notoire – et son frère Tristan ont forcé les femmes à se prostituer et le sex caming ternira leur réputation.

Les opérateurs roumains de sex cams ont déclaré à l’AFP qu’ils n’avaient aucune idée que le kickboxeur anglo-américain – qui prétend avoir gagné des millions grâce au sex caming – avait un studio jusqu’à ce que le “scandale” éclate.

“Les frères Tate ne sont pas connus dans l’industrie et n’ont jamais participé à des événements de l’industrie”, a déclaré Maria Boroghina, directrice de Best Studios, l’un des plus grands opérateurs de caméras sexuelles de Roumanie.

Ancienne sex cam girl elle-même, Boroghina est fière de son opération astucieuse, qui occupe tout un étage d’un immeuble de verre fastueux dans le centre de Bucarest.

“Ce métier vous offre la possibilité de gagner gros” dès le début de la vingtaine, a-t-elle déclaré alors que des jeunes femmes en peignoirs s’arrêtaient pour prendre un café après plusieurs heures devant la caméra.

8 000 $ par mois

Boroghina a déclaré qu’ils avaient 160 femmes dans leurs livres. “Le salaire mensuel moyen après impôt de nos cam girls est de 8 000 $”, soit environ 10 fois le salaire roumain moyen.

“Tout est transparent et légal”, a-t-elle ajouté. “Les filles travaillent sous contrat et reçoivent entre 50 et 90% de l’argent” qu’elles gagnent pour le studio, a-t-elle ajouté.

Les clients paient entre 2 $ et 10 $ la minute “pour une conversation privée avec les filles”, qui diffusent jusqu’à huit heures ou plus par jour.

Le succès surprenant de la Roumanie dans le secteur des caméras sexuelles a été motivé par plusieurs facteurs, a expliqué Boroghina.

“Les femmes roumaines sont belles et intelligentes, elles parlent très bien anglais et nous avons de bonnes vitesses Internet.”

Même si l’industrie est légale, elle n’est ni réglementée par la loi roumaine ni reconnue en termes de fiscalité, obligeant les femmes à travailler comme “fournisseurs de services en ligne” sur la base d’un contrat de droit d’auteur.

Alors que l’industrie roumaine insiste sur le fait que tout est au-dessus de tout bord, Fabrizio Sarrica de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a déclaré : “Dans le monde entier, nous avons vu un nombre croissant de victimes (traitées) qui ont été recrutées pour travailler derrière la caméra”.

“C’est très rentable” pour les criminels car un grand nombre de “clients du monde entier” y ont accès, et les “images peuvent être utilisées plusieurs fois et vendues sur le darknet”, a-t-il ajouté.

‘Ce n’est pas juste’

Mais les défenseurs de l’industrie comme Boroghina et Ruxandra Tataru, organisatrice d’un événement de l’industrie de la caméra sexuelle appelé le Sommet de Bucarest, ont déclaré qu’ils accueilleraient favorablement une réglementation.

Le contenu sexuellement explicite “ne représente que 5% du travail”, a insisté Boroghina, affirmant que les Roumains ne peuvent pas accéder aux caméras sexuelles de Best Studios pour protéger la vie privée des femmes.

“La formation, c’est ce qui permet à une fille de gagner de l’argent en gardant ses vêtements le plus longtemps possible”, a-t-elle déclaré.

Tataru a fait valoir que des plateformes comme TikTok et OnlyFans ont contribué à éliminer “la stigmatisation autour de cette activité”.

“Les femmes roumaines représentent 40% de l’industrie du chat vidéo dans le monde”, a déclaré Anastasia, une ancienne cam girl de 33 ans, qui est la “représentante des modèles” dans un autre studio de Bucarest, Models4Models.

La responsable du marketing du studio, Alexandra, qui a refusé de donner son nom complet, a déclaré qu’il était “injuste qu’à partir d’un scandale comme celui-ci, les gens pensent qu’Andrew Tate représente l’industrie du chat vidéo. Ce n’est pas juste”.

Taté, 36 ans, nie tous les actes répréhensibles et affirme qu’il n’y a aucune preuve contre lui.

Cependant, Boroghina a déclaré que le scandale pourrait finir par être positif s’il poussait les politiciens à mieux réglementer l’entreprise en expansion.

“Il n’y a pas de mauvaise publicité, et je pense que cette affaire aide à remettre l’industrie sous les projecteurs comme une opportunité d’éduquer les gens”, a-t-elle déclaré.