Les procureurs ont accusé l’armurier « Rust » Hannah Gutierrez Reed d’avoir falsifié des preuves en faisant passer de la drogue dans un nouveau dossier.

Jeudi, Gutierrez Reed a été frappée de la nouvelle accusation liée à la mort par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins le 21 octobre 2021. Les procureurs ont ajouté l’accusation de falsification de preuves à sa précédente accusation d’homicide involontaire.

Gutierrez Reed a travaillé comme armurier sur le tournage de « Rust » lorsqu’une arme à feu que l’acteur Alec Baldwin tenait a tiré, tuant Hutchins.

Le dernier document d’accusation, obtenu par Fox News Digital, accusait Gutierrez Reed d’avoir transféré « des stupéfiants à une autre personne dans l’intention d’empêcher son arrestation, sa poursuite ou sa condamnation ».

L’avocat de Gutierrez Reed a qualifié cette décision de « représailles et de vengeance » dans un communiqué.

LE DIRECTEUR ADJOINT ‘RUST’ D’ALEC BALDWIN CONDAMNÉ DANS LE TIR FATAL DE HALYNA HUTCHINS

« Quelque chose est pourri au Danemark », a déclaré Jason Bowles à Fox News Digital. « Il est choquant qu’après 20 mois d’enquête, le procureur spécial lance une toute nouvelle accusation contre Mme Gutierrez Reed, sans préavis ni déclaration de témoin, rapport de laboratoire ou preuve à l’appui. »

« Cela fait suite au fait que l’État a laissé partir son enquêteur principal et que l’enquêteur a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant l’enquête dans un e-mail », a-t-il ajouté. « Cela pue au ciel et est une mesure de représailles et de vengeance. »

Les procureurs n’ont inclus aucun autre détail dans le nouveau document judiciaire.

Les nouvelles accusations de Gutierrez Reed interviennent après l’abandon des accusations d’homicide involontaire de Baldwin.

Les procureurs spéciaux Kari Morrissey et Jason Lewis ont annoncé la décision en avril alors que de « nouveaux faits » avaient été révélés et nécessitaient une enquête plus approfondie. Dans leur requête en rejet, les procureurs spéciaux ont noté que l’enquête complémentaire et l’analyse médico-légale requises ne pouvaient pas être achevées avant l’audience préliminaire de Baldwin, prévue pour le 3 mai.

L’affaire a été classée devant le premier tribunal de district judiciaire du Nouveau-Mexique, mais Baldwin pourrait encore faire face à de nouvelles accusations à l’avenir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

REGARDER : POURQUOI LES PROCUREURS ONT-ILS ABANDONNÉ LES CHARGES CONTRE ALEC BALDWIN ?

Baldwin fait toujours face à une poignée de poursuites civiles, dont une intentée par « Rust » superviseur du scénario Mamie Mitchell , avec un autre par la mère, le père et la sœur de Hutchins. Les demandeurs sont représentés par l’avocate Gloria Allred.

« M. Baldwin devrait savoir que nous restons déterminés à nous battre et à gagner pour nos clients et à le tenir responsable d’avoir pointé une arme chargée sur Halyna Hutchins, d’avoir appuyé sur la gâchette et de l’avoir tuée », a déclaré Allred dans un communiqué. « M. Baldwin peut prétendre qu’il n’est pas responsable d’avoir appuyé sur la gâchette et d’avoir éjecté une balle réelle qui a mis fin à la vie de Halyna. »

« Il peut courir au Montana et prétendre qu’il n’est qu’un acteur dans un film du Far West mais, dans la vraie vie, il ne peut pas échapper au fait qu’il a joué un rôle majeur dans une tragédie qui a eu des conséquences réelles pour Halyna, sa mère. , père, sœur et collègue », poursuit le communiqué.

Au milieu du drame juridique, Baldwin, les acteurs et l’équipe ont terminé le tournage du film « Rust » en mai.

« Cela a été une route longue et difficile. Mais nous arrivons au bout du chemin aujourd’hui. Félicitations à Joel, Bianca et à toute la distribution et l’équipe », a déclaré Baldwin, faisant référence à Joel Souza, le réalisateur original du Western, et à Bianca Cline. , le nouveau directeur de la photographie.

« Rien de moins qu’un miracle », a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS