L’Armurerie de STL devrait « fermer temporairement » en raison d’un manque de financement

SAINT-LOUIS (KMOX) – Moins de deux ans après son ouverture, l’Armurerie STL s’apprête à fermer « temporairement » ses portes.

Dans une déclaration publiée le sa page FacebookL’Armory STL a annoncé qu’il fermerait « temporairement » ses portes, invoquant le manque de financement pour les différentes phases ultérieures du projet qui n’ont jamais été achevées, notamment un grand niveau inférieur avec des lieux de divertissement et une brasserie sur le toit à l’extrémité est du bâtiment.

« Cette première phase que nous avons ouverte n’était pas destinée à être exploitée de manière autonome », a déclaré Jimmy Smith, directeur opérationnel de « The Armory » dans un communiqué. « Même si nous avions pu ajouter le toit, tout cela aurait été différent. Ce que nous avons prévu là-bas était incroyable. »

Jacob Miller, associé directeur d’Armory STL, a déclaré au journaliste de KMOX Sean Malone que dans le cadre de leur contrat de location « compliqué » avec Green Street Real Estate, ils étaient censés recevoir un fonds de location pour construire le bâtiment. Miller dit que c’est à ce moment-là que la crise a commencé.

« Non seulement le propriétaire n’a pas financé l’intégralité des travaux de construction, mais il n’en a financé qu’une petite partie », a déclaré Miller.

Miller dit que lorsque Green Street n’a pas réussi à le faire, Armory STL a dû prendre sur lui financièrement juste pour ouvrir il y a près de deux ans.

« Nous avions des vendeurs qui nous parlaient, nous avons donc dû contracter une dette importante, à court terme, une dette vraiment difficile », a déclaré Miller. « Et il n’y avait aucune issue en vue car le propriétaire n’a pas rempli ses obligations. »

L’Armurerie STL, située sur le bloc 3600 de Market Street à Midtown, a ouvert ses portes en décembre 2022 et résidait à l’intérieur du bâtiment qui était autrefois l’Armurerie de la 138e Garde nationale d’infanterie du Missouri.

L’espace intérieur de 250 000 pieds carrés comptait six bars avec plus de 500 pieds d’espace de bar et plus de 90 robinets, ainsi que plus de 40 jeux interactifs, un toboggan à deux étages et six écrans LED de 30 pieds.

Miller affirme que l’Armory STL n’a pas été conçu pour survivre seul. Il estime que l’une des parties non ouvertes du projet, un bar à bière sur le toit, aurait rapporté des millions de dollars cet été.

KMOX s’est rendu dans les bureaux de Green Street pour demander des commentaires, mais on lui a dit qu’un rendez-vous était nécessaire.