“Larmes de joie” – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

En entendant ça Irlande Baldwin était enceinte d’elle et de son petit ami d’André Allen Anjos premier enfant, Hailey Bieber (née Baudouin) “a commencé à pleurer des larmes de joie”, raconte une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. Ireland, 27 ans, a annoncé le paquet de joie entrant le soir du Nouvel An, et Hailey, 26 ans, était si heureuse parce que, comme le dit la source, “elle sait que c’est quelque chose [Ireland] voulait depuis longtemps. Hailey est “tellement ravie” que sa cousine “va être maman”.

la mère de l’Irlande, Kim Basinger, a été l’une des premières personnes à féliciter le mannequin pour avoir fondé une famille, ce qui a également fait sourire Hailey. “Hailey voit à quel point Ireland et sa mère sont proches”, a déclaré la source HollywoodLa Vie, “et elle sait que l’Irlande va donner à ce bébé tout l’amour du monde. Elle a déjà une nature maternelle en elle, et elle est tellement reconnaissante qu’il y ait un nouveau bébé dans la famille pour que tout le monde l’aime.

Hailey a également hâte d’être une tante – en quelque sorte. “Hailey et Ireland sont si proches, elle ressemble plus à une sœur qu’à une cousine, donc c’est très important”, a déclaré un deuxième initié de Hailey. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Hailey adore être une tante”, a déclaré l’initié, ajoutant que de Justin Bieber femme « adore totalement » sa nièce, Iris. La sœur de Hailey, mannequin Alaïa Baldwina donné naissance à elle et à son mari d’Andrew Aronow premier enfant en 2020, et depuis lors, Hailey a embrassé la vie de tante. “Elle sera la même avec le bébé d’Irlande”, ajoute l’initié. « Elle a déjà proposé d’aider à planifier la baby shower. Hailey est tellement excitée. C’est le meilleur départ en 2023. »

Le message d’Ireland lors de l’annonce de sa grossesse était simple mais efficace. “Bonne année”, a-t-elle posté l’après-midi du 31 décembre 2022, accompagnée d’une photo de son échographie. “Yay, j’ai hâte de te rencontrer petit,” dit Rumer Willis. “Waouh”, a commenté Marin Brinkley Cook. Hailey a dit qu’elle “pleurait”, tandis qu’Alaia criait: “BIENVENUE AU MOMMY CLUB!”

Peu de temps après, Kim Basinger, 69 ans, a suivi l’exemple de sa fille en partageant son échographie lorsqu’elle était enceinte d’Ireland. « Je sais que c’est difficile à lire… Mais en avril 1995, c’est une note que j’ai écrite sur l’une de mes premières échographies de bébé Ireland. Il disait ‘4 pattes blanches et une queue. Comme je l’ai dit au Dr Liu (mon OB), c’est un chiot !'”

Kim – qui partage l’Irlande avec son ex, Alec Baldwin – a révélé que l’Irlande accouche d’une fille. «Telle mère, telle fille», a-t-elle ajouté, «et une nouvelle petite fille arrive. J’ai donc hâte de rencontrer ce petit Snoopy en juin.

