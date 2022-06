Larmes de joie et de désespoir après l’annulation par la Cour suprême de Roe v Wade | Nouvelles américaines

Les militants des deux côtés connaissaient la décision probable des juges, mais quand elle est arrivée, il y avait encore un flot d’émotion à l’extérieur de la Cour suprême.

Macy Petty, une étudiante pro-vie de 20 ans de Rock Hill, en Caroline du Sud, avait du mascara qui coulait sur ses joues.

Elle sautait et chantait avec joie et soulagement, agitant une pancarte qui disait “Nous sommes la génération post-Roe” et dansait sur Another One Bites The Dust de Queen et I Gotta Feeling (Tonight’s Gonna Be A Good Night) des Black Eyed Peas. .

Autour de son cou se trouvaient deux pendentifs : l’un avec l’année 1972 et l’autre avec 2022.

“1972 était la dernière année avant Roe”, m’a-t-elle dit. “Quand il y avait une culture de la vie, et que la vie était protégée et pouvait s’épanouir. J’en ai commandé un sur Amazon. Il dit 2022 parce que nous sommes de retour dans une Amérique post-Roe.”

Son amie Alivia Talley, également âgée de 20 ans, était rayonnante lorsqu’elle m’a dit : “Je ne peux pas m’empêcher de penser : merci Jésus. Je sais que c’est un acte de Dieu. Je le sais parfaitement. Et je ne peux pas m’arrêter Pensant que.”

Mais à quelques mètres de là, d’autres versaient des larmes de désespoir, bouleversées par ce que la décision signifie pour des millions de femmes – en particulier celles issues de milieux plus pauvres – à travers l’Amérique.

Ils ont scandé “Mon corps, mon choix” et tenu des pancartes indiquant “Débarrassez-vous de Roe? Enfer non!”.

Alors que l’après-midi chaud et humide avançait, les manifestants pro-vie se sont dissipés et des femmes pro-choix sont arrivées de chez elles et de leurs bureaux pour faire entendre leur voix.

Parmi eux se trouvait Morgan Folus, une jeune mère portant son fils de trois mois, Hudson. Elle avait décidé de venir au tribunal après avoir regardé les informations et avait fait une pancarte sur laquelle on pouvait lire : “Ce bébé est ici par choix et non par hasard. Protégez les droits des femmes”.

“Je pense que chaque femme devrait avoir le droit de choisir”, m’a-t-elle dit.

“Créer une interdiction de l’avortement ne conduit pas à moins d’avortements, cela conduit à plus d’avortements dangereux qui pourraient entraîner plus de décès.”

Dans une ville de gauche comme Washington DC, il était peut-être inévitable que la majorité de la foule s’oppose à la décision de la Cour suprême. Peu, cependant, semblaient avoir un plan pour ce qu’il fallait faire ensuite.

Ce sentiment clair d’impuissance et de désespoir est probablement basé sur la douloureuse réalité qu’à court et moyen terme, renverser la décision d’aujourd’hui est presque impossible.