Larmes, cris et insultes : à l’intérieur d’une réunion “déséquilibrée” pour maintenir Trump au pouvoir

La réunion a duré plus de six heures, après minuit, et s’est transformée en cris qui pouvaient être entendus à l’extérieur de la salle. Les participants ont lancé des insultes et ont failli en venir aux mains. Certaines personnes sont parties en larmes.

Même selon les normes de la Maison Blanche de Trump, où les gens se criaient dessus et le président Donald J. Trump leur criait dessus, la réunion du 18 décembre 2020 est devenue connue comme un événement «déséquilibré» – et un point d’inflexion chez M. Les efforts désespérés de Trump pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections.

Les détails de la réunion ont déjà été rapportés, notamment par le New York Times et Axios, mais lors d’une audience publique mardi du comité du 6 janvier, les participants au chaos ont proposé une série de nouveaux détails bouleversants sur la rencontre entre M. Trump et des factions rivales de conseillers.