L’Arménie vote aux élections déclenchées par la défaite de la guerre

Lors des élections de dimanche, plus de 2 000 bureaux de vote ouvriront dans toute l’Arménie, avec près de 2,6 millions de personnes éligibles pour voter. Le scrutin comprend 21 partis politiques et quatre blocs électoraux, mais deux forces politiques sont considérées comme les principaux candidats : le parti au pouvoir Contrat civique dirigé par Pashinyan et l’Alliance arménienne, dirigée par l’ancien président Robert Kocharyan.