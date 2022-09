L’Arménie se tourne vers les États-Unis pour obtenir son soutien, un responsable de la sécurité accuse l’Azerbaïdjan d’utiliser la “force” pour résoudre les différends

Suite à des affrontements meurtriers avec l’Azerbaïdjan, l’Arménie a trouvé un plus grand soutien de la part des États-Unis que de son allié historique, la Russie, avec des responsables “préoccupés” par la fourniture continue d’armes par la Russie à son rival.

“[The international community] devrait prendre les mesures, comme on le voit [the] Les États-Unis ont pris : [the] Les États-Unis ont été très directs », a déclaré Armen Grigoryan, secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie, à Fox News Digital dans une interview exclusive. « Ils ont appelé [for] retrait des forces azerbaïdjanaises du territoire souverain de l’Arménie, et nous pensons que la communauté internationale devrait condamner l’usage de la force comme cela a été fait par l’Azerbaïdjan, et la communauté internationale devrait soutenir l’engagement diplomatique.”

Des combats ont éclaté entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 13 septembre lorsque les forces azéries ont lancé une attaque contre leur voisin occidental. L’attaque a fait environ 50 morts des deux côtés, et les responsables de chaque nation ont accusé les autres de provocation sur la région contestée du Haut-Karabakh.

Le Haut-Karabakh, peuplé principalement d’Arméniens, était une région autonome à l’intérieur de l’Azerbaïdjan à l’époque soviétique. Les tensions historiques entre les Arméniens chrétiens et les Azerbaïdjanais, pour la plupart musulmans, ont explosé dans les dernières années de l’Union soviétique. La région montagneuse a environ la taille du Delaware.

Dans une allocution devant les Nations Unies, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a répliqué aux revendications arméniennes d’agression en accusant les Arméniens d’avoir commis un “nettoyage ethnique”, une “implantation illégale” et une “violation flagrante du droit international humanitaire” au cours des 30 dernières années.

Bayramov a insisté sur le fait que le discours du Premier ministre arménien Pashinyan à l’Assemblée générale des Nations Unies était “une autre preuve démontrant” un désir de se concentrer sur “la confrontation au lieu de la normalisation”.

“En Azerbaïdjan, nous pensons que notre région a connu suffisamment d’affrontements, de destructions et de souffrances”, a déclaré le ministre. “Il est grand temps que nos deux nations s’engagent pleinement et sans réserve dans la normalisation post-conflit, afin que nous puissions enfin tourner la page tragique de notre histoire et commencer à construire un avenir meilleur pour nos enfants.”

“L’engagement de [the] La partie azerbaïdjanaise est là”, a-t-il poursuivi. “Nous espérons que l’Arménie répondra enfin de manière constructive et s’engagera véritablement dans les négociations.”

La Turquie, membre de l’OTAN et alliée de l’Azerbaïdjan, a également imputé la violence à l’Arménie. Plus tôt ce mois-ci, le président turc Recep Tayipp Erdogan a exprimé son soutien à l’Azerbaïdjan, affirmant que la Turquie et l’Azerbaïdjan sont “fraternels… dans tous les domaines” et accusant l’Arménie d’actions “inacceptables”, mais il a adopté un ton plus conciliant dans son discours devant le général des Nations Unies. l’Assemblée lorsqu’il a dit qu’il croyait que la paix était possible entre les deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine a agi rapidement pour négocier un accord de paix, mais alors même que l’Arménie et l’Azerbaïdjan testent les limites de la patience en respectant cet accord, l’Arménie a affirmé que la Russie continuait de fournir à l’Azerbaïdjan les armes mêmes utilisées dans l’attaque.

Grigoryan a déclaré que le rôle de la Russie en tant que fournisseur d’armes azéri n’est “rien de nouveau” et une “longue histoire” que l’Arménie a évoquée avec Moscou.

“C’est une information publique : oui, c’est vrai”, a-t-il insisté. “Et cela nous préoccupe beaucoup, et ce n’est pas une nouvelle histoire.”

L’Arménie s’est historiquement tournée vers la Russie comme l’un de ses alliés les plus importants en raison du fait que les deux sont des nations à majorité chrétienne dans une région par ailleurs musulmane. La Russie entretient des liens économiques et militaires solides avec l’Arménie, et la ville de Gyumri, en Arménie, abrite une base militaire russe, mais la Russie s’est également efforcée de développer la coopération avec l’Azerbaïdjan, riche en énergie. Les actions de la Russie semblent servir principalement son désir d’éviter les distractions alors que l’invasion de l’Ukraine s’éternise et devient plus difficile pour Moscou.

Au lieu de cela, l’Arménie a trouvé un soutien plus explicite de la part des États-Unis après que la représentante de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a dirigé une délégation du Congrès pour visiter le pays à la suite de l’attaque de l’Azerbaïdjan. Pelosi a dénoncé l’attaque de l’Azerbaïdjan comme “illégale”, et les Azéris ont répondu en qualifiant sa visite de “propagande” remplie d'”accusations non fondées et injustes”.

“Nous condamnons fermement ces attaques, nous, dans notre délégation, au nom du Congrès, qui menacent les perspectives d’un accord de paix indispensable”, a déclaré Pelosi, ajoutant que le conflit “a été initié par les Azéris, et il faut le reconnaître”. .” La délégation comprenait le représentant Frank Pallone, (D-NJ,) le représentant Anna Eshoo, (D-CA,) et le représentant Jackie Speier, (D-CA.)

La mission azerbaïdjanaise auprès des Nations Unies n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital.

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu avec le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais. Grigoryan a déclaré que les États-Unis jouaient un rôle “crucial” dans la prévention d’une nouvelle escalade dans la région et a appelé la communauté internationale à suivre l’exemple américain pour rechercher un engagement diplomatique supplémentaire. L’Arménie a déclaré avant la Semaine de haut niveau aux Nations Unies qu’elle soulèverait la question de l’attaque de l’Azerbaïdjan au Conseil de sécurité.

“Notre évaluation continue d’être que l’Azerbaïdjan continue de viser des territoires plus vastes et plus occupés en Arménie et d’aggraver encore la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan”, a expliqué Grigoryan. « Et ils voient dans [the] 21e siècle résolvant le problème avec… la force. C’est très préoccupant.”

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Bayramov a récemment rencontré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres pour discuter de la coopération avec l’organisation, et le secrétaire général de l’ONU a clairement exprimé son souhait que l’Arménie et l’Azerbaïdjan trouvent une solution pacifique à leur conflit.

“L’Arménie est prête pour un engagement diplomatique, mais nous avons également déclaré publiquement que nous ne négocierons pas … lorsque l’arme sera mise [our] tête », a souligné Grigoryan. « Ce n’est pas notre façon de négocier, et nous sommes sûrs que l’engagement plus actif de la communauté internationale dans notre région serait utile pour apporter plus de stabilité et aussi de paix.

