L’Arménie offre la paix à la Turquie – FM — RT World News

L’Arménie est prête à rétablir la paix dans la région et à normaliser pleinement ses relations avec la Turquie, a déclaré mercredi à Ankara son ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan. Les deux voisins ont du mal à définir leur relation depuis que l’Arménie a déclaré son indépendance dans les années 1990.

“En cette période difficile pour la Turquie, je voudrais réitérer notre volonté de rétablir la paix dans la région, ainsi que de normaliser pleinement les relations avec la Turquie afin d’établir des relations diplomatiques”, a-t-il ajouté. Mirzoyan a déclaré après avoir rencontré son homologue turc Mevlut Cavusoglu.

Le chef de la diplomatie d’Erevan faisait référence aux tremblements de terre catastrophiques de la semaine dernière, qui ont fait plus de 41 000 morts, et de nombreux autres morts sous les décombres.

“Je voudrais exprimer mes condoléances à ceux qui sont morts à la suite de ces tremblements de terre et un prompt rétablissement aux blessés”, Mirzoyan a ajouté, selon TASS. « Nous avons survécu au tremblement de terre de 1988, et nous connaissons vraiment la douleur que la Turquie et ses habitants vivent actuellement. De telles catastrophes naturelles sont une tragédie pour toute l’humanité, et nous devons faire preuve de solidarité afin de lutter contre les crises humanitaires dans de telles situations.















Alors que la Turquie a reconnu l’indépendance de l’Arménie vis-à-vis de l’Union soviétique en 1991, les deux voisins n’ont jamais établi de relations diplomatiques. Une pomme de discorde majeure a été le désaccord sur la caractérisation du meurtre de masse des Arméniens de souche par l’Empire ottoman, la république turque rejetant l’affirmation arménienne qu’il s’agissait d’un génocide.

Ankara a fermé sa frontière avec l’Arménie en 1993, en solidarité avec l’Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh. L’offensive réussie de l’Azerbaïdjan contre la région à majorité arménienne en 2020 a bénéficié du soutien militaire turc.

Une tentative d’établissement de relations diplomatiques en 2009 a abouti à des protocoles de normalisation, mais les législatures turque et arménienne ne les ont jamais ratifiés. Avec la médiation de Moscou, les deux pays ont rouvert les pourparlers de normalisation en décembre 2021.