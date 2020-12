La perte de terres qui étaient aux mains des forces ethniques arméniennes depuis plus d’un quart de siècle a traumatisé les Arméniens, déclenchant des manifestations pendant des semaines exigeant la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Les opposants au Premier ministre ont crié: « Nikol, traître! », Se sont battus avec ses partisans et la police. La police a dispersé les manifestants pour ouvrir la voie à Pashinyan et ses gardes l’ont couvert de boucliers et de parapluies pendant que les manifestants essayaient de le frapper avec des œufs.