EREVAN, Arménie (AP) – L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés de nouvelles séries de bombardements mercredi matin alors que les hostilités reprenaient entre les deux adversaires de longue date.

Le ministère arménien de la Défense a accusé les forces azerbaïdjanaises d’avoir lancé des drones de combat en direction de la station balnéaire arménienne de Jermuk pendant la nuit et d’avoir renouvelé le bombardement d’artillerie et de mortiers le matin en direction de Jermuk et du village de Verin Shorzha près du lac Sevan.

L’armée azerbaïdjanaise, à son tour, a accusé les forces arméniennes d’avoir bombardé ses positions dans les districts de Kalbajar et Lachin dans les régions séparatistes du Narogno-Karabakh.

Des combats à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont éclaté mardi, tuant une centaine de soldats au total. L’Arménie a déclaré qu’au moins 49 de ses soldats avaient été tués ; L’Azerbaïdjan a déclaré en avoir perdu 50.

Les deux pays sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

L’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh lors d’une guerre de six semaines en 2020 qui a tué plus de 6 600 personnes et s’est terminée par un accord de paix négocié par la Russie. Moscou a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de soldats de la paix dans le cadre de l’accord.

Le ministère russe des Affaires étrangères a exhorté mardi les deux parties “à s’abstenir de toute nouvelle escalade et à faire preuve de retenue”. Moscou s’est engagé dans un exercice d’équilibre délicat en cherchant à maintenir des liens amicaux avec les deux nations ex-soviétiques. Il entretient de solides liens économiques et sécuritaires avec l’Arménie, qui abrite une base militaire russe, tout en développant une coopération étroite avec l’Azerbaïdjan riche en pétrole.

La communauté internationale a également appelé au calme.

Le gouvernement arménien a déclaré qu’il demanderait officiellement de l’aide à la Russie dans le cadre d’un traité d’amitié entre les pays, et ferait également appel aux Nations Unies et à l’Organisation du traité de sécurité collective, une alliance de sécurité dominée par Moscou des nations ex-soviétiques.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est abstenu de commenter la demande de l’Arménie, mais a ajouté lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que Poutine « mettait tout en œuvre pour aider à désamorcer les tensions ».

Avet Demourian, Associated Press