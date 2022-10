L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’entretiennent pour apaiser les tensions

PRAGUE (AP) – Les dirigeants azerbaïdjanais et arménien ont eu des entretiens à Prague dans le but d’apaiser les tensions entre les deux adversaires de longue date.

L’Arménie a accepté de “faciliter une mission civile de l’UE le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan”, selon un communiqué conjoint publié tôt vendredi, à la suite d’une réunion en marge d’un sommet européen en présence du président du Conseil de l’UE Charles Michel et du président français Emmanuel Macron. .

L’Azerbaïdjan “a accepté de coopérer avec cette mission en ce qui la concerne”, indique le communiqué.

Le mois dernier, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont négocié un cessez-le-feu pour mettre fin à une flambée de combats qui a tué 155 soldats des deux côtés.

La mission de l’UE débutera en octobre pour une durée maximale de deux mois, dans le but de “renforcer la confiance” et de “contribuer” aux commissions frontalières qui ont été mises en place plus tôt cette année pour traiter des questions liées à la délimitation de la frontière, selon le communiqué. a dit.

Les pays ex-soviétiques sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces ethniques arméniennes soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Cette décision intervient après que les dirigeants des ennemis historiques, la Turquie et l’Arménie, ont tenu jeudi leur première réunion en face à face depuis que les deux pays ont convenu d’améliorer leurs relations.

Les discussions ont eu lieu en marge d’un sommet réunissant les dirigeants de 44 pays pour lancer une “Communauté politique européenne” visant à renforcer la sécurité et la prospérité économique dans toute l’Europe.

