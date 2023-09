L’Arménie et l’Azerbaïdjan se dirigent-ils vers un nouveau conflit ? | Émissions de télévision

L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusent mutuellement d’avoir déplacé des troupes vers la frontière.

L’effondrement chaotique et rapide de l’Union soviétique il y a plus de 30 ans a laissé des conflits politiques complexes et non résolus.

L’un d’entre eux, entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans la région du Haut-Karabakh, a tué ou blessé des dizaines de milliers de personnes dans de nombreux conflits et flambées de violence depuis lors.

Et après une guerre brève mais sanglante il y a moins de trois ans, les tensions s’intensifient à nouveau.

Alors pourquoi cela se produit-il maintenant – et où cela pourrait-il mener ?

Et quel rôle jouent la Russie, les États-Unis, l’UE et la Turquie dans ce conflit ?

Présentateur: Imran Khan

Invités:

Farid Shafiyev – Président du Centre d’analyse des relations internationales et ancien ambassadeur de l’Azerbaïdjan au Canada

Anna Ohanyan – Professeur de relations internationales au Stonehill College et auteur de The Neighborhood Effect: The Imperial Roots of Regional Fracture in Eurasia

Ben Aris – Fondateur et rédacteur en chef de bne IntelliNews, une société de médias d’affaires axée sur les marchés émergents. Ben est également l’ancien chef du bureau de Moscou du Daily Telegraph.