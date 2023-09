L’Arménie et l’Azerbaïdjan « pourraient parvenir à un accord de paix d’ici la fin de l’année » sur la région contestée du Haut-Karabakh | Nouvelles du monde

Le Premier ministre arménien a déclaré que son pays et l’Azerbaïdjan voisin pourraient parvenir à un accord de paix sur la région contestée du Haut-Karabakh d’ici la fin de cette année.

Nikol Pashinyan aurait déclaré qu’il faisait tout son possible pour conclure un accord.

Mais le dirigeant a également déclaré qu’il était peu probable qu’un document soit signé lors de sa réunion. Azerbaïdjandu président Ilham Aliyev en octobre.

Image:

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Photo : AP





Image:

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Photo : AP





En mars, cinq personnes ont été tuées dans des affrontements entre les soldats azerbaïdjanais et la police arménienne dans la zone montagneuse contestée, située entre les deux pays rivaux.

Les tensions sont à nouveau montées ce mois-ci, les parties s’accusant mutuellement de constituer des troupes.

Malgré cela, les deux parties semblent faire des progrès dans l’ouverture des routes vers le Karabakh et dans l’approvisionnement des résidents en produits alimentaires supplémentaires.

Les habitants ont souffert de pénuries alimentaires après que l’Azerbaïdjan ait limité l’accès au cours des neuf derniers mois pour faire échouer ce qu’il prétend être un trafic d’armes.

Mais un accord visant à débloquer les routes vers le territoire n’a pas encore pris pleinement effet.

Histoire des conflits

Les anciennes républiques soviétiques ont mené deux guerres au cours des 30 dernières années dans cette région, reconnue internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais dirigée par des groupes ethniques. arménien les autorités.

Le premier conflit a éclaté avec l’effondrement de l’Union soviétique, les combats ont duré de 1988 à 1994. Les affrontements entre les troupes azerbaïdjanaises et les sécessionnistes arméniens ont pris fin lorsqu’une trêve a été négociée par la Russie.

Image:

Photo : AP





Environ 30 000 personnes ont été tuées et plus d’un million d’autres, pour la plupart des Azéris, ont été déplacées, chassées de leurs foyers lorsque la partie arménienne a fini par prendre le contrôle du Haut-Karabakh et de pans entiers de sept districts environnants de l’Azerbaïdjan.

La deuxième guerre, qui a fait au moins 6 500 morts, a débuté fin septembre 2020 et a duré six semaines, après des décennies d’escarmouches intermittentes.

L’Azerbaïdjan, aidé par des drones achetés à la Turquie et à Israël, a mené une opération militaire, perçant rapidement les défenses arméniennes et reprenant les sept districts et environ un tiers du Karabakh lui-même.

La Russie, alliée traditionnelle de l’Arménie mais qui entretient également de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan, est intervenue pour négocier un cessez-le-feu.

L’accord signifiait près de 2 000 Casques bleus russes ont été déployés au Karabakh.

Ces derniers mois, l’Arménie a affirmé que Moscou n’avait pas respecté pleinement le traité de cessez-le-feu qu’elle avait contribué à négocier.

Au cours de la semaine dernière, l’Azerbaïdjan a envoyé de nouvelles propositions de plan de paix à son rival, mais de grands écarts subsistent entre les deux parties, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan.

Son pays a également soumis sa propre proposition visant à retirer les troupes des deux côtés des zones frontalières.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré qu’une telle action serait basée sur des cartes établies en 1975, lorsque les deux pays étaient des républiques soviétiques.