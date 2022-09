L’Arménie et l’Azerbaïdjan échangent des tirs alors que le conflit éclate près du Haut-Karabakh

Des affrontements meurtriers ont éclaté lundi soir le long de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie près du territoire contesté du Haut-Karabakh, dans une flambée d’un conflit qui dure depuis des décennies.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré dans un communiqué que les forces azerbaïdjanaises avaient attaqué “des infrastructures militaires et civiles” pendant la nuit dans les régions de Goris, Sotk et Jermuk en utilisant des drones et des armes à feu de gros calibre.