L’Arménie et l’Azerbaïdjan conviennent d’une mission de l’UE à la frontière

Le Conseil européen s’apprête à lancer une opération civile de deux mois pour délimiter la frontière contestée entre les deux pays

L’UE lancera une mission civile de deux mois pour définir la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans le but de résoudre un différend de longue date, selon un communiqué du Conseil européen publié vendredi.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan se sont rencontrés jeudi à Prague à l’invitation du président français Emanuel Macron et du président du Conseil européen Charles Michel. Les deux dirigeants ont confirmé leur engagement à reconnaître l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’autre conformément à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration d’Alma Ata de 1991.

« Il y avait un accord par l’Arménie pour faciliter une mission civile de l’UE le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan. L’Azerbaïdjan a accepté de coopérer avec cette mission en ce qui la concerne », l’annonce du conseil se lit.

Le texte explique que la mission civile, qui vise à “construire la confiance” et “contribuer aux commissions aux frontières” sera envoyé à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan plus tard ce mois-ci et durera au maximum deux mois.

Le conflit découle d’un différend territorial vieux de plusieurs décennies sur la région du Haut-Karabakh, située dans l’Azerbaïdjan à majorité musulmane mais principalement peuplée d’Arméniens chrétiens. Erevan soutient l’indépendance de la région depuis qu’elle a cherché à rompre avec le règne de Bakus au début des années 1990.

Les tensions entre les deux anciennes républiques soviétiques ont éclaté en une guerre totale en 2020 qui a duré 44 jours, se terminant par un cessez-le-feu négocié par la Russie. Le mois dernier, cependant, des combats ont de nouveau éclaté alors que l’Arménie accusait l’Azerbaïdjan de lancer des frappes transfrontalières d’artillerie et de drones. Bakou a insisté sur le fait qu’il ne faisait que répondre à “provocations” d’Erevan.

Plus de 200 personnes ont été tuées dans les combats avant Bakou “unilatéralement” a proposé une “cessez-le-feu humanitaire” déclarant qu’il n’était pas intéressé à aggraver ou déstabiliser davantage la situation, tandis que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a appelé l’OTSC à l’assistance militaire, affirmant que les troupes azerbaïdjanaises s’étaient emparées de certaines parties du territoire de son pays.

L’OTSC a refusé d’envoyer ses forces à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, insistant pour résoudre le problème par des méthodes politiques et diplomatiques. Le chef d’état-major interarmées du bloc, le général Anatoly Sidorov, a déclaré que toute autre décision serait basée sur les résultats d’une mission conjointe envoyée par l’organisation en Arménie.