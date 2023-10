L’Arménie est aux prises avec de multiples défis après la chute du Haut-Karabakh

Des dizaines de milliers de personnes désormais sans abri ont diffusé en Arménie de la région séparatiste du Haut-Karabakh, contrôlée par son adversaire enhardi, l’Azerbaïdjan.

Des nuées de manifestants envahissent les rues d’Erevan, la capitale arménienne, exigeant le départ du Premier ministre. Les relations avec la Russie, ancien allié et protecteur, se sont détériorées au milieu d’accusations mutuelles.

L’Arménie se retrouve aujourd’hui confrontée à de multiples défis après avoir été soudainement plongée dans l’une des pires crises politiques de ses décennies d’indépendance, après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Les développements se sont déroulés à une vitesse surprenante après que l’Azerbaïdjan ait déclenché un éclair campagne militaire au Haut-Karabakh, une région à majorité ethnique arménienne qui gère ses affaires depuis trois décennies sans reconnaissance internationale.

Privées de ravitaillement par le blocus azerbaïdjanais et dépassées en nombre par une armée soutenue par la Turquie, les forces séparatistes ont capitulé en 24 heures et leurs dirigeants politiques ont déclaré qu’ils dissoudraient leur gouvernement d’ici la fin de l’année.

Cela a déclenché un exode massif de la part des Arméniens de souche qui craignaient de vivre sous la domination azerbaïdjanaise. Plus de 80 % des 120 000 habitants de la région ont emballé leurs affaires à la hâte et se sont lancés péniblement dans un voyage lent et exténuant sur l’unique route de montagne vers l’Arménie pauvre, qui a du mal à les accueillir.

Enragés et exaspérés par la perte de leur patrie, ils soutiendront probablement des manifestations presque quotidiennes contre le Premier ministre Nikol Pashinyan, accusé par l’opposition de ne pas avoir défendu le Haut-Karabagh.

« Il y a énormément de colère et de frustration à l’encontre de Nikol Pashinyan », a déclaré Laurence Broers, experte de la région à Chatham House.

Le gouvernement de Pashinyan, en difficulté économique, doit leur fournir rapidement un logement, des soins médicaux et des emplois. Bien que la diaspora arménienne mondiale se soit engagée à apporter son aide, cela pose des problèmes financiers et logistiques majeurs à ce pays enclavé.

Alors que de nombreux Arméniens en veulent aux anciens hauts responsables du pays qui dirigent l’opposition et les tiennent également pour responsables des malheurs actuels, les observateurs soulignent un passé d’effusion de sang. En 1999, des hommes armés ont fait irruption dans le Parlement arménien lors d’une séance de questions-réponses, tuant le Premier ministre Vazgen Sargsyan, le président du Parlement et six autres hauts fonctionnaires et législateurs.

« Il existe une sorte de tradition d’assassinat politique dans la culture arménienne », a déclaré Thomas de Waal, chercheur principal au groupe de réflexion Carnegie Europe.

Lui et d’autres observateurs notent qu’un facteur en faveur de Pashinyan est que, quelle que soit la colère latente contre lui, elle est tout autant dirigée contre la Russie, le principal allié de l’Arménie.

Après une guerre de six semaines en 2020 qui a vu l’Azerbaïdjan récupérer une partie du Haut-Karabakh et des territoires environnants, la Russie a envoyé environ 2 000 soldats de maintien de la paix dans la région dans le cadre d’une trêve négociée par le Kremlin.

Pashinyan a accusé les soldats de maintien de la paix de ne pas avoir empêché les récentes hostilités de l’Azerbaïdjan, qui pourraient également constituer de nouvelles menaces territoriales contre l’Arménie.

La Russie a été distraite par sa guerre en Ukraine, qui a érodé son influence dans la région et a rendu le Kremlin réticent à défier l’Azerbaïdjan et son principal allié la Turquie, un partenaire économique clé de Moscou dans un contexte de sanctions occidentales.

« De toute évidence, cette opération militaire azerbaïdjanaise n’aurait pas été possible si les soldats de maintien de la paix russes avaient tenté de maintenir la paix, mais ils se sont tout simplement retirés », a déclaré de Waal.

Le Kremlin, à son tour, a cherché à rejeter la faute sur Pashinyan, l’accusant d’avoir précipité la chute du Haut-Karabakh en reconnaissant la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur la région et de nuire aux liens de l’Arménie avec la Russie en se tournant vers l’Occident.

Le président russe Vladimir Poutine se méfie depuis longtemps de Pashinyan, un ancien journaliste arrivé au pouvoir en 2018 après avoir mené des manifestations visant à renverser le gouvernement précédent.

Même avant l’opération menée par l’Azerbaïdjan pour reprendre le contrôle du Haut-Karabakh, La Russie avait exprimé sa colère en Arménie pour accueillir Des troupes américaines participeront à des exercices militaires conjoints et s’efforcer de reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale après qu’elle ait Poutine inculpé pour crimes de guerre liés à expulsion d’enfants d’Ukraine.

Les sentiments négatifs se sont intensifiés après la chute du Haut-Karabakh, lorsque Moscou a attaqué Pashinyan dans un langage dur qui n’avait jamais été entendu auparavant.

Le ministère russe des Affaires étrangères a fustigé « la position incohérente des dirigeants arméniens, qui ont fait volte-face en matière de politique et ont recherché le soutien de l’Occident pour travailler en étroite collaboration avec la Russie et l’Azerbaïdjan ».

Dans ce qui ressemblait à un encouragement aux manifestations contre Pashinyan, la Russie a déclaré que « l’approche imprudente de l’équipe de Nikol Pashinyan a naturellement alimenté le mécontentement de certaines parties de la société arménienne, qui s’est manifestée dans les manifestations populaires », tout en niant que Moscou ait joué un rôle quelconque dans l’alimentation des manifestations contre Pashinyan. rassemblements.

« Les dirigeants arméniens commettent une grave erreur en tentant délibérément de rompre les liens multiformes et vieux de plusieurs siècles entre l’Arménie et la Russie, faisant du pays l’otage des jeux géopolitiques occidentaux », a-t-il déclaré.

On ne sait toujours pas si Pashinyan pourrait retirer l’Arménie de l’Organisation du Traité de sécurité collective dominée par Moscou, d’un groupe de plusieurs anciens pays soviétiques et d’autres alliances dirigées par la Russie. L’Arménie abrite également une base militaire russe et des gardes-frontières russes aident à patrouiller la frontière entre l’Arménie et la Turquie.

Malgré l’aggravation de la fracture, Pashinyan s’est abstenu de menacer de rompre les liens avec Moscou, mais il a souligné la nécessité de renforcer la sécurité et les autres liens avec l’Occident.

Il pourrait être difficile pour les États-Unis et leurs alliés de remplacer Moscou comme principal sponsor de l’Arménie. La Russie est le principal partenaire commercial de l’Arménie et abrite environ un million d’Arméniens qui résisteraient fermement à toute tentative de Pashinyan de rompre les liens avec Moscou.

« D’un point de vue économique et stratégique, la Russie est toujours très profondément ancrée dans l’économie arménienne en termes d’approvisionnement énergétique et de propriété d’actifs stratégiques clés », a déclaré Broers. « Il faudra beaucoup de créativité de la part d’autres partenaires pour que l’Arménie puisse élargir sa politique étrangère. »

L’avenir des soldats de maintien de la paix russes au Haut-Karabagh, censés rester jusqu’en 2025, n’est pas clair. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que leur statut devait être négocié avec l’Azerbaïdjan.

Broers a déclaré que l’Azerbaïdjan pourrait autoriser un petit nombre de soldats de maintien de la paix russes à rester au Haut-Karabakh pour l’aider à promouvoir son programme d’« intégration » de la région.

« Cela sauverait la face à Moscou », a-t-il déclaré. « Cela confirmerait le programme d’intégration promu par l’Azerbaïdjan. »

Même si les soldats de maintien de la paix n’ont pas tenté d’empêcher l’Azerbaïdjan de reconquérir le Haut-Karabakh, la présence des troupes russes en Arménie contribue à contrecarrer les tentatives potentielles de l’Azerbaïdjan et de la Turquie de faire pression sur Erevan sur certaines questions controversées.

Bakou exige depuis longtemps que l’Arménie offre un couloir vers l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, séparée du reste du pays par une bande de 40 kilomètres (25 milles) de territoire arménien. La région, qui borde également la Turquie et l’Iran, compte environ 460 000 habitants.

L’accord qui a mis fin à la guerre de 2020 prévoyait la réouverture des liaisons ferroviaires et routières vers le Nakhitchevan qui ont été coupées depuis le début du conflit du Haut-Karabakh, mais leur rétablissement est au point mort en raison des tensions persistantes entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan a averti qu’il pourrait recourir à la force pour sécuriser le couloir si l’Arménie continue de faire obstacle au problème, et l’Arménie craint que le couloir ne porte atteinte à sa souveraineté.

« Je pense que cela suscite une extrême inquiétude en Arménie, étant donné l’asymétrie militaire très dramatique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan aujourd’hui et compte tenu du fait que la Russie a ostensiblement abdiqué son rôle de garant de la sécurité de l’Arménie », a déclaré Broers.

De Waal a noté que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan au Nakchivan et a parlé du sud de l’Arménie comme d’une terre historique de l’Azerbaïdjan « d’une manière plutôt provocatrice ».

Malgré les appels occidentaux à l’Azerbaïdjan pour qu’il respecte la souveraineté de l’Arménie ainsi que les signaux forts de l’Iran, qui a également averti l’Azerbaïdjan de ne pas recourir à la force contre l’Arménie, les tensions restent élevées, a-t-il noté.

« La question est de savoir dans quelle mesure l’Azerbaïdjan et la Turquie, soutenus peut-être discrètement par la Russie, poussent cette question », a déclaré de Waal. « Essayent-ils simplement de forcer l’Arménie à la table des négociations ou commencent-ils réellement à utiliser la force pour essayer de forcer l’Arménie à s’asseoir à la table des négociations? » et obtenir ce qu’ils veulent ? C’est le scénario que tout le monde craint.

La rédactrice d’Associated Press, Emma Burrows, à Londres, a contribué à ce rapport.