MOSCOU (AP) – Le Premier ministre arménien a déclaré mardi que 49 soldats avaient été tués lors d’attaques nocturnes par l’Azerbaïdjan.

Nikol Pashinyan a déclaré au Parlement que les forces azerbaïdjanaises avaient attaqué environ une demi-douzaine de points, a rapporté l’agence de presse Interfax. L’Azerbaïdjan et l’Arménie sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020 qui a tué plus de 6 600 personnes, l’Azerbaïdjan a récupéré de grandes parties du Haut-Karabakh et des régions environnantes contrôlées pendant des décennies par les séparatistes soutenus par l’Arménie.

The Associated Press