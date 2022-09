L’Arménie dit que 49 soldats ont été tués dans des attaques par l’Azerbaïdjan

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les forces arméniennes avaient tiré sur des positions de l’armée dans trois districts du pays et que des saboteurs arméniens avaient posé des mines dans ces zones. Il a déclaré que les forces azerbaïdjanaises avaient subi des pertes non précisées et que « des mesures de représailles définitives avaient été prises ».