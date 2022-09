L’Arménie a déclaré qu’au moins 49 de ses soldats avaient été tués lors des affrontements avec l’Azerbaïdjan.

L’escalade des hostilités entre les pays du sud du Caucase a alimenté les craintes qu’une guerre à part entière puisse éclater entre les anciennes nations soviétiques.

Arménie dit plusieurs villes proches de la frontière avec Azerbaïdjan avait été bombardé aux premières heures du mardi matin.

Il a déclaré avoir répondu à une “provocation à grande échelle” de l’Azerbaïdjan.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a accusé l’Azerbaïdjan d’attaquer des villes arméniennes parce qu’il ne voulait pas négocier le statut du Haut-Karabakh, une enclave à l’intérieur de l’Azerbaïdjan qui est principalement peuplée d’Arméniens de souche.

“L’intensité des hostilités a diminué mais les attaques sur un ou deux fronts depuis l’Azerbaïdjan se poursuivent”, a déclaré M. Pashinyan dans un discours au Parlement, selon les médias russes.

Il a déclaré que cela venait après les récents entretiens soutenus par l’Union européenne à Bruxelles avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui ont révélé ce qu’il a qualifié de position intransigeante de l’Azerbaïdjan.

Pendant ce temps, l’Azerbaïdjan a déclaré avoir été attaqué par l’Arménie.

Il a déclaré que les forces arméniennes avaient été engagées dans des activités de renseignement à sa frontière, avaient déplacé des armes dans la région et avaient posé des mines.

La Russie, qui compte environ 2 000 soldats déployés dans la région dans le cadre d’un précédent accord de paix, a agi rapidement pour négocier un cessez-le-feu.

Ça suit un fossé vieux de plusieurs décennies entre les pays voisins.

L’Arménie est un pays enclavé à la frontière orientale de la Turquie qui borde l’Azerbaïdjan à l’ouest, tandis que l’Azerbaïdjan borde la mer Caspienne sur son côté est.

Le conflit a commencé dans les années 1980 lorsque les deux pays faisaient partie de l’Union soviétique.

Les forces arméniennes ont capturé un territoire près du Haut-Karabkah, que l’Azerbaïdjan a ensuite partiellement récupéré en 2020 lors de combats qui ont duré six semaines et tué plus de 6 600 personnes.

Le conflit s’est terminé par une trêve négociée par la Russie et des milliers d’habitants sont retournés dans les maisons qu’ils avaient fuies.

La Russie et l’Europe ont appelé les nations à faire preuve de retenue.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le dernier conflit “devrait être résolu exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques”.

Charles Mischel, président du Conseil européen, a également exhorté M. Pasyhinyan à empêcher une nouvelle escalade.