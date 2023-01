L’Arménie annule les exercices militaires, creusant le fossé avec Moscou

EREVAN, Arménie (AP) – Le Premier ministre arménien a déclaré mardi que son pays avait refusé d’accueillir des exercices militaires prévus par un pacte de sécurité dominé par la Russie, une annonce qui reflétait les tensions croissantes du gouvernement arménien avec Moscou.

Nikol Pashinyan a critiqué à plusieurs reprises les casques bleus russes pour ne pas avoir assuré le libre transit le long d’un couloir reliant l’Arménie et la région séparatiste du Haut-Karabakh que les militants azerbaïdjanais ont bloqué depuis le mois dernier.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, Pashinyan a déclaré que l’Arménie considérait l’exercice militaire de l’Organisation du traité de sécurité collective dominé par Moscou prévu pour plus tard cette année “inapproprié dans la situation actuelle”.

“Au moins cette année, ces exercices n’auront pas lieu”, a-t-il déclaré.

La décision de Pashinyan fait suite à son refus à l’automne de signer un document concluant lors d’une réunion des dirigeants des pays membres de l’OTSC à Erevan, la capitale de l’Arménie.

Le Haut-Karabakh se trouve en Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces arméniennes de souche soutenues par Erevan depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994. Ce conflit a laissé non seulement le Haut-Karabakh lui-même, mais de vastes étendues de terres environnantes aux mains des Arméniens.

En 44 jours de violents combats qui ont commencé en septembre 2020, l’armée azerbaïdjanaise a mis en déroute les forces arméniennes, forçant Erevan à accepter un accord de paix négocié par la Russie qui a vu le retour en Azerbaïdjan d’une partie importante du Haut-Karabakh. L’accord exigeait également que l’Arménie restitue des étendues de terres qu’elle détenait en dehors de la région séparatiste.

La province de Lachin, située entre le Haut-Karabakh et l’Arménie, était la dernière des trois zones bordant le Haut-Karabakh que les forces arméniennes se sont rendues en décembre 2020. La Russie a déployé près de 2 000 casques bleus pendant au moins cinq ans pour assurer un transit sûr à travers le Haut-Karabakh. région, de surveiller l’accord de paix et d’aider les réfugiés à rentrer.

Mais les déplacements à travers le corridor de Lachin sont bloqués depuis le 12 décembre par des militants azerbaïdjanais, qui ont exigé l’accès à ce que l’Azerbaïdjan a décrit comme des sites miniers illégaux dans le Haut-Karabakh. Les autorités arméniennes ont décrit le blocus comme faisant partie des efforts déployés par l’Azerbaïdjan pour étendre son contrôle sur la région et ont exhorté les casques bleus russes à débloquer la route.

La décision azerbaïdjanaise a laissé la Russie dans une position précaire. L’Arménie abrite une base militaire russe et Moscou a été le principal allié et sponsor du pays. Mais le Kremlin a également cherché à maintenir des liens chaleureux avec l’Azerbaïdjan riche en pétrole. Les sanctions occidentales concernant l’invasion russe de l’Ukraine ont rendu la Russie de plus en plus dépendante du principal allié de l’Azerbaïdjan, la Turquie.

Avec son attention concentrée sur les combats en Ukraine, la Russie a adopté une attitude attentiste sur le blocus du corridor de Lachin, provoquant la colère de l’Arménie.

“La présence militaire de la Russie en Arménie non seulement ne garantit pas sa sécurité, mais elle crée des menaces pour la sécurité de l’Arménie”, a déclaré Pashinyan mardi.

Il a noté que le blocus du corridor de Latchin vise à “briser la volonté du peuple du Haut-Karabakh”, ajoutant que l’Arménie cherchera également le soutien des États-Unis et de l’Union européenne pour aider à apaiser les tensions avec l’Azerbaïdjan.

Invité à commenter la décision de l’Arménie d’annuler les exercices militaires prévus, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou demanderait à Erevan de clarifier sa position. “En tout cas, l’Arménie est notre proche alliée, et nous poursuivrons notre dialogue, y compris sur les questions les plus complexes”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Peskov a précédemment rejeté une affirmation du secrétaire du Conseil de sécurité arménien selon laquelle Moscou avait fait pression sur l’Arménie pour qu’elle rejoigne une union de la Russie et de la Biélorussie.

Commentant cette affirmation mardi, Pashinyan a déclaré que Moscou n’avait fait aucune demande officielle à cet effet, mais a noté que “la réalité n’est pas aussi simple qu’il y paraît”. Il a ajouté : “Parfois, ce n’est pas le texte mais le sous-texte qui doit être pris en compte.”

« La souveraineté de l’Arménie est une valeur absolue », a déclaré le Premier ministre.

Avet Demourian, Associated Press