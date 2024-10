L’armée veut que tous ses soldats suivent un nouveau programme de conditionnement physique d’ici 2032. Comment ça se passe ?

L’armée a récemment annoncé que son programme complet de santé et de remise en forme s’étendrait désormais au-delà d’une sélection de 111 brigades pour toute l’armée.

Depuis sa création en 2018 avec un programme pilote, le Programme holistique de santé et de remise en formeou H2F, a cherché à éduquer et à améliorer les performances des soldats dans les domaines physique, mental, nutritionnel, spirituel et du sommeil.

À cette fin, la force a constitué des équipes civiles au niveau des brigades, composées de près de deux douzaines de membres du personnel contractuel, dont un directeur de programme H2F ; nutrition, contrôle des blessures et directeurs de la santé mentale ; diététistes professionnels; physiothérapeutes; entraîneurs sportifs; entraîneurs de force; spécialistes de la performance cognitive et ergothérapeutes.

L’armée va accélérer la mise en œuvre d’un programme holistique de santé et de remise en forme

Les brigades reçoivent également du matériel de fitness comme des kettlebells, des vélos stationnaires et divers autres équipements.

L’objectif initial de l’armée était de doter ses 110 brigades de combat rapproché d’ici 2030. Avec le déploiement du H2F dans l’ensemble du service, Army Times s’est entretenu avec des responsables du Centre de formation militaire initiale du Commandement de la formation et de la doctrine, qui supervise le programme, pour savoir où se situe le service. maintenant.

Voici un aperçu du Nombres.

Cinquante brigades de service actif disposent désormais d’équipes de performance H2F. Cela comprend un mélange d’unités de combat, telles que les brigades d’infanterie, de blindés et Stryker, et d’unités de soutien, telles que les brigades de police militaire, médicales, du génie, d’entraînement et de maintien en puissance.

Le service s’attend à disposer d’équipes de performance entièrement déployées dans les 111 brigades sélectionnées à l’origine, soit 47 % du total des brigades de l’armée, d’ici l’exercice 2027.

Les 53 % restants des brigades de l’armée commenceront à voir des équipes de performance à partir de l’exercice 2028. L’objectif est de terminer la mise en service de toutes les équipes d’ici l’exercice 2032, ont indiqué des responsables.

« Le modèle général aura une équipe de support de zone H2F qui sera responsable de plusieurs unités sur une installation qui ne dispose pas déjà d’une équipe de performance H2F », a déclaré le Dr Kevin Bigelman, directeur adjoint de H2F.

Le sergent de commandement. Le major William McLaurin effectue une série de tractions lors d’une séance d’entraînement physique à la base commune Lewis-McChord, Washington, le 5 septembre 2024. (Sergent d’état-major Christina Westover/Armée américaine)

La Réserve de l’Armée commencera à voir des équipes de performance dans ses unités au cours de l’exercice 2026. Les 28 commandements et divisions de la Réserve de l’Armée disposeront de ces équipes d’ici l’exercice 2030.

Dans le même temps, l’armée développe un système de gestion des performances des soldats H2F, ou H2FMS, pour aider les soldats et les dirigeants à mesurer, évaluer et améliorer leur condition physique, leurs performances et leur santé, a déclaré Bigelman.

Le financement de l’équipe déployée dans les 111 premières brigades a déjà été pris en compte dans les plans budgétaires pour les exercices 2026 à 2030, ont indiqué des responsables.

Une équipe de performance H2F coûte environ 3 millions de dollars à mettre en place et 2,5 millions de dollars à entretenir chaque année, ont indiqué des responsables. Une équipe pour une unité de la Garde nationale ou de la réserve coûte environ 1,3 million de dollars à déployer et 1 million de dollars à entretenir.

« Le retour sur investissement initial montre que H2F sera rentabilisé car il diminue les blessures musculo-squelettiques, réduit les non-déployables et aide les soldats blessés à reprendre leurs fonctions plus rapidement », a déclaré Bigelman.

Les premières données comparant les brigades dotées de ressources H2F aux brigades sans ressources montrent :

Bien que les blessures musculo-squelettiques (MKSI) aient augmenté dans l’ensemble de l’armée, les brigades dotées d’équipes de performance H2F ont une augmentation inférieure de 14 % du MSKI et une augmentation inférieure de 30 % du MSKI pendant plus de 90 jours.

Taux de réussite au test de condition physique de combat de l’armée 23 % plus élevé.

27 % de soldats en plus qualifiés d’experts en tir de précision à la carabine.

Augmentation inférieure de 22 % des rapports sur la santé comportementale.

Augmentation de 502 % des profils de toxicomanie.

Source : Centre de Formation Militaire Initiale

L’Armée de terre ne compte pas uniquement sur des experts civils pour conseiller ses équipes. Les hauts dirigeants souhaitent que les soldats soient à la tête de l’entraînement physique mais aussi qu’ils aient une connaissance pratique des autres domaines du H2F.

En octobre 2023, l’armée a modifié son cours de maître d’entraînement physique en cours d’intégrateur H2F et a renommé son école de conditionnement physique H2F Academy.

Le programme d’enseignement pour les étudiants comprend :

Développer des programmes de formation pour optimiser le potentiel de performance et atténuer les risques de blessures.

Coacher et améliorer les schémas de mouvement.

Carburant pour la performance au quotidien et pour les tâches physiquement exigeantes.

Pratiquez des techniques de gestion du stress.

Apprenez à rechercher et à vous connecter à un objectif plus grand.

Appliquez des bases de repos, de récupération et de sommeil pour compléter les programmes d’entraînement.

Source : Centre de Formation Militaire Initiale

L’Académie a diplômé 754 intégrateurs H2F au cours de l’année écoulée, ont indiqué des responsables.

Mais pour étendre la portée, l’armée a également organisé une formation par satellite en H2F pour les participants de la Garde et de la Réserve. Cela a donné lieu à 611 intégrateurs H2F supplémentaires, pour un total de 1 365 intégrateurs désormais dans l’armée.