L’armée ukrainienne reprend une ville occupée alors que la contre-offensive progresse

Jeudi, près de sept mois après le début de la guerre, des responsables ukrainiens ont affirmé que les troupes avaient repris le contrôle de centaines de kilomètres carrés de terres dans les régions de Kharkiv et de Kherson., qui bordent la Russie, et ont libéré plus de 20 colonies en un peu plus d’une semaine. Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que plus de 30 colonies à Kharkiv avaient été libérées.