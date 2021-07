L’armée ukrainienne repense son plan pour que les femmes cadets défilent en talons après une réaction politique

Kiev a commencé à autoriser les femmes à servir dans les unités de combat après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. Les femmes représentent désormais plus de 15 % des forces armées du pays, un taux deux fois plus élevé qu’au début des combats il y a sept ans, a annoncé récemment l’armée ukrainienne. . Plus de 13 000 femmes ont obtenu le statut de combattantes dans le conflit, selon le communiqué.