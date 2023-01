L’armée ukrainienne partage une photo d’un tireur d’élite caché dans la neige et nous parions que vous ne pourrez pas le repérer

Depuis début 2022, plusieurs histoires sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie ont fait surface sur Internet. Au milieu des crises humanitaires, une série de photos de tireurs d’élite ukrainiens camouflés dans la neige est devenue virale sur les réseaux sociaux. La Garde nationale ukrainienne a publié mardi les images sous forme de puzzle.

Le message a mis au défi les abonnés de repérer les tireurs d’élite dans les images. Au moins un tireur est visible sur chaque image, camouflé parmi les arbres et les buissons. Les tireurs d’élite peuvent se dissimuler en se fondant dans leur environnement à l’aide d’éléments naturels comme l’herbe, les arbres et les buissons.

“Tâche d’attention. Trouvez le #sniper !” a écrit l’organisation, mettant ses partisans au défi de localiser les tireurs d’élite bien cachés.

Regarde:

Le tweet a recueilli environ 95 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont partagé des photos d’eux en train de repérer les soldats, tandis que certains ont écrit des messages à ce sujet. L’un des utilisateurs a écrit : « Je les ai tous trouvés en même temps. J’avais seulement besoin de voir où il y avait plus de bâtons dans les arbres, etc. Mais j’ai un sens aigu du détail et je vois rapidement les différences. Des soldats bien cachés, bravo ».

https://twitter.com/KatarinaKarlst1/status/1615518041445470208

Un autre utilisateur a écrit : « J’ai une très mauvaise vue, donc sans vraiment zoomer, je ne pouvais pas vraiment voir les tireurs d’élite, mais j’ai deviné les points en me basant uniquement sur la logique (repère la forme qui correspond à un humain caché). Le canon / lunette de visée visible sur le côté droit de la dernière photo en a également révélé un ».

J’ai une très mauvaise vue, donc sans vraiment zoomer, je ne pouvais pas vraiment VOIR les tireurs d’élite, mais j’ai deviné les points en me basant uniquement sur la logique (repère la forme qui correspond à un humain caché). Le canon / lunette de visée visible sur le côté droit de la dernière photo en a également révélé un. – Annaspie (@ Rhiann85) 18 janvier 2023

Un autre utilisateur a mentionné: “Imaginez un scénario où il s’agissait d’un tireur d’élite russe et un photographe animalier ukrainien cliquait sur ses photos sans que le tireur d’élite ne le sache”.

Imaginez un scénario où il s’agissait d’un tireur d’élite russe et un photographe animalier ukrainien cliquait sur ses photos à l’insu du tireur d’élite.— Barrel Rummble (@RummbleBarrel) 18 janvier 2023

Un autre commentaire disait: «Certainement pas quelque chose que je pourrais voir en marchant à l’œil nu. Avec le zoom avant, oui », tandis qu’un autre utilisateur a écrit : « Plutôt facile à repérer… quand vous regardez une photo et que quelqu’un vous dit qu’il y a un tireur d’élite là-bas.

Si je marchais dans cette forêt, je serais paranoïaque jusqu’au point où je serais mort.

L’emplacement et le moment des images n’ont pas été divulgués par la Garde nationale ukrainienne dans le message.

