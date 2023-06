L’armée ukrainienne lance une contre-offensive pour chasser les occupants russes

Les troupes ukrainiennes, y compris des unités d’attaque spécialisées armées d’armes occidentales et formées aux tactiques de l’OTAN, ont intensifié leurs frappes sur les positions de première ligne dans le sud-est du pays mercredi soir, selon quatre membres des forces armées du pays, amorçant une poussée importante dans l’occupation russe. territoire.

KYIV, Ukraine – L’armée ukrainienne a lancé une contre-offensive attendue de longue date contre les forces d’occupation russes, ouvrant une phase cruciale de la guerre visant à restaurer la souveraineté territoriale de l’Ukraine et à préserver le soutien occidental dans sa lutte contre la domination de Moscou.

En coupant vers le sud à travers les champs plats de Zaporizhzhia, les forces de Kiev pourraient viser à couper le «pont terrestre» entre la Russie continentale et la péninsule de Crimée occupée, coupant ainsi les lignes d’approvisionnement cruciales de la Russie. Ils pourraient également tenter de libérer la ville de Melitopol, que la Russie a établie comme capitale occupée de la région, et Enerhodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Valeriy Shershen, un porte-parole des unités militaires ukrainiennes situées sur une grande partie de la ligne de front est et sud, a confirmé « plus d’activité » dans la région de Zaporizhzhia mais a ajouté qu’il « ne dirait pas que c’est quelque chose de majeur ». Dans la région de Zaporizhzhia, les forces ukrainiennes sont généralement « toujours en opération de défense », a déclaré Shershen dans une interview.

Les responsables ukrainiens ont déclaré à plusieurs reprises ces derniers jours qu’ils ne feraient pas d’annonce officielle du début de la contre-offensive et qu’aucune action ne marquerait son début.

L’offensive devrait se dérouler au cours des mois et servira de test essentiel d’une stratégie dirigée par les États-Unis pour préparer les forces ukrainiennes avec les tactiques de guerre les plus avancées.

Igor Strelkov, un ancien officier des services de sécurité russes qui a joué un rôle brutal dans l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014 et plus tard dans sa guerre dans la région orientale du Donbass, a déclaré jeudi qu’il était clair que la contre-offensive de l’Ukraine avait commencé.

« Peut-être pouvons-nous maintenant dire de manière fiable que l’offensive des forces armées ukrainiennes a commencé il y a cinq ou six jours », a écrit Strelkov sur Telegram, fournissant une analyse des mouvements de troupes à différents points chauds le long du front.

La contre-offensive s’intensifie alors qu’une crise s’installe dans la région du sud de l’Ukraine, Kherson, où une rupture du barrage et de la centrale hydroélectrique de Kakhovka sous contrôle russe a envoyé mardi de l’eau se précipiter sur les rives du Dniepr et dans des dizaines de communautés résidentielles en Ukraine- et Territoires contrôlés par la Russie. Les vastes inondations ont redessiné le champ de bataille dans cette partie du front sud.